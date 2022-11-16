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"Нога опухла, кровь течет": Киркорову потребовалась помощь врачей

16 ноября 2022, 12:35

Филиппу Киркорову пришлось накладывать гипс, сообщила Яна Рудковская.

Филипп Киркоров
Киркорову потребовалась помощь врачей / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров получил травму ноги. Ему пришлось накладывать гипс.

Об этом заявила продюсер Яна Рудковская. По ее словам, одиозный певец сломал палец, но отменять заранее намеченные выступления он не стал.

"Филипп вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам сказал: "Ребята, у меня практически сломан палец", - сообщила Рудковская.

Сам Киркоров после скандалов, которые сопровождают его в последнее время с завидной регулярностью, решил, что сейчас ему лучше помолчать.

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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Автор: Сергей Кущ
Филипп Киркоров Яна Рудковская
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