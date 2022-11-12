Все ради Пугачевой: Киркоров заключил невыгодную для себя сделку

Киркоров заключил сделку ради Пугачевой / скриншот

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который за последнюю неделю вляпался в несколько скандалов во время своего тура по Казахстану, внезапно заступился за свою бывшую жену Аллу Пугачеву.

Во время интервью с Аленой Жигаловой, ведущей шоу "Алена, блин!" на YouTube он попросил не писать гадости и оставить в покое "великую женщину, мать, бабушку", которая сбежала из России в Израиль.

"Давай баш на баш. Ты мне пообещаешь кое-что, а я тебе. Прекрати писать про Аллу. Прекрати писать вот это все, что вы там у себя пишете. Оставь певицу в покое" - попросил Киркоров.

Взамен Жигалова взяла с певца слово не устраивать скандалы, в которых он погряз в последние дни.

"Ребята, все: мы заключили пари, теперь я, если откроется рот про Аллу Пугачеву только хорошее говорю. А за Филиппом Киркоровым следить буду — если кто-то его провоцирует, и он что-то сделает, все, я сразу ему пишу, и мы расторгаем нашу сделку. Так что теперь следим за базаром" , - приняла условия Жигалова.

Напомним, Филипп Киркоров сейчас находится в большом турне по странам. Одиозный артист всего за несколько дней успел вляпаться в ряд скандалов.

В Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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