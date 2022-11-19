"Ты что, коза, творишь?": российский психолог чуть не набросился на Собчак

Сатья Дас чуть не набросился на Ксению Собчак / скриншот

Известный российский психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев), который родом из Днепропетровска, чуть не набросился на российскую журналистку Ксению Собчак во время интервью. В какой-то момент он захотел даже встать и уйти, но сдержал себя. Об этом сообщают росСМИ.

Он признался, что еще до интервью он был не очень хорошего мнения о Собчак и надеялся, что сможет сам себя переубедить во время интервью.

"Была надежда, что ты, может быть, ошибаешься в человеке. Но ничего не изменилось ... Если человек хочет меня слушать, я говорю, если нет, то не говорю. Хотелось ли мне встать и уйти? Ну у меня были некие обязательства касательно времени. Я бы не встал и не ушел. Я дал слово, что два часа будем говорить. Когда время закончилось, то каждые пять минут я показывал на часы, мол, мне пора уходить", - рассказал психолог.

Сатья Дас утверждает, что Собчак сманипулировала, выдав это интервью, как видение психолога по поводу неких событий. Интервью опубликовали в марте 2022 года, а записано оно было еще в декабре 2021 года.

"Обычно даты указывают, чтобы человек понимал, какая была атмосфера. Может, и отметили, но я не заметил. Бог с ним. Это же не мама меня обманула. Все было предсказуемо. Я не чувствовал себя спокойно, находился в тщательно скрываемом гневе. Ситуация патовая. Ты не можешь просто встать и сказать: "Ты что, коза, творишь? Края не видишь?". Но она же женщина по большому счету. Для меня это важный фактор. Какие-то вещи переступить не мог", — сказал Дас.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая сейчас преследуется в РФ за ее противоречивые высказывания, поспешно покинула свою террористическую родину, и показала, как тоскует на чужбине.

Сейчас она более осторожна в своих словах, и на своем Telegram-канале все больше внимания уделяет новостному контенту, чем собственным рассуждениям.

Однако, с момента отъезда из РФ в октябре, она опубликовала едва ли не первое личное сообщение, в котором поздравила себя с 41-летием и рассказала, что преследования заставили ее переоценить свои отношения с некоторыми личностями и к жизни в целом.

Позже стало известно, что журналистка и почитательница "русского мира" Собчак пешком вернулась в Россию через границу в Псковской области.

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