Собчак пешком вернулась в Россию

Ксения Собчак / Instagram Собчак

Журналистка и почитательница "русского мира" Ксения Собчак вернулась в Россию.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев, Собчак увидели переходящую через границу в Псковской области.

"Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией", - приводит издание заявление одного из собеседников агентства, который отметил, что Собчак сопровождал ее супруг - Константин Богомолов.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Собчак, которая сейчас преследуется в РФ за ее противоречивые высказывания, поспешно покинула свою террористическую родину, и показала, как тоскует на чужбине.

Сейчас она более осторожна в своих словах, и на своем Telegram-канале все больше внимания уделяет новостному контенту, чем собственным рассуждениям.

Однако, с момента отъезда из РФ в октябре, она опубликовала едва ли не первое личное сообщение, в котором поздравила себя с 41-летием и рассказала, что преследования заставили ее переоценить свои отношения с некоторыми личностями и к жизни в целом.

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