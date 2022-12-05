Трогательное сходство: Тина Кароль сравнила ностальгический кадр с покойным мужем и фото сына

С каждым годом певица узнает в подростке все больше и больше черт Евгения Огира.

Тина Кароль показала феноменальное сходство между покойным мужем и их сыном-подростком / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль стала вдовой в 2013 году - ее муж и продюсер Евгений Огир скончался от рака желудка. Молодая артистка осталась сама, с пятилетним ребенком на руках.

В следующем году исполнится 10 лет с момента смерти супруга, но Кароль все еще хранит трогательную память о нем. Тем более что их с Огиром сын Вениамин с каждым годом все больше становится похож на отца.

Сейчас подростку 14 лет, но он уже выглядит очень мужественно на фоне своей хрупкой матери. Кароль невероятно горда тем, каким растет мальчик. В социальных сетях она показала, насколько Вениамин похож на Евгения.

На ролике чередуются два фото: Тина в объятиях мужа, и Тина с улыбкой обнимает сына. Видео она сопроводила мелодией из своей песни Намалюю тобі зорі.

Тина Кароль с мужем и сыном / instagram.com/tina_karol

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также стало известно, что популярный британский актер Том Холланд (нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей.

Другие новости: