Трогательное сходство: Тина Кароль сравнила ностальгический кадр с покойным мужем и фото сына

Украинская певица Тина Кароль стала вдовой в 2013 году - ее муж и продюсер Евгений Огир скончался от рака желудка. Молодая артистка осталась сама, с пятилетним ребенком на руках.
В следующем году исполнится 10 лет с момента смерти супруга, но Кароль все еще хранит трогательную память о нем. Тем более что их с Огиром сын Вениамин с каждым годом все больше становится похож на отца.
Сейчас подростку 14 лет, но он уже выглядит очень мужественно на фоне своей хрупкой матери. Кароль невероятно горда тем, каким растет мальчик. В социальных сетях она показала, насколько Вениамин похож на Евгения.
На ролике чередуются два фото: Тина в объятиях мужа, и Тина с улыбкой обнимает сына. Видео она сопроводила мелодией из своей песни Намалюю тобі зорі.
Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.
Также стало известно, что популярный британский актер Том Холланд (нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей.
Другие новости:
- Внук Ротару впервые высказался о позорном бегстве из Украины
- Тарабарова намекнула на пол будущего ребенка
- Олег Сенцов стал отцом в четвертый раз - раскрыты пол и имя ребенка