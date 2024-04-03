Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Актриса не может отойти от нескольких трагедий, которые случились одна за одной в ее жизни.

https://stars.glavred.info/tri-smerti-podryad-zhena-putinista-pevcova-zapustila-sebya-i-pochti-ne-vyhodit-iz-doma-10555121.html Ссылка скопирована

Жена Певцова сдала и не появляется на публике / Коллаж Главред, фото Instagram/ dima_pevtsov

Жена скандально известного своим оголтелым путинизмом российского актера и депутата Госдумы страны-агрессора РФ Дмитрия Певцова, который получил подозрение по трем статьям УК Украины, российская актриса Ольга Дроздова, изменилась до неузнаваемости.

По информации пропагандистских СМИ, актриса не может отойти от нескольких трагедий, которые случились одна за одной в ее жизни. В частности, Дрозова не может отойти от трех смертей близких ей людей. Сначала у нее умерла свекровь, которую она очень любит. Позже скончалась руководительница театра "Современник", где играла Ольга Дроздова, Галина Волчек.

Кто такая Ольга Дроздова Ольга Дроздова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ, декан театрального факультета Института современного искусства. С 2017 года не снимается в кино. В мае 2021 года уволилась из "Современника" по семейным обстоятельствам, пишет Википедия. видео дня

А в 2022 году она похоронила свою родную мать.

Ольга Дроздова сильно постарела / Скриншот

Недавно ее муж Певцов опубликовал видео, как она принимает поздравления от своих студентов. Выглядит она потрепанной и неухоженной.

Кроме того, Дроздова недавно была на интервью, где показала полностью седые волосы. По ее словам, она поседела полностью после смерти мамы.

Напомним, ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Певцов посетил исправительную колонию №5 в Можайске, где в актовом зале дал акустический концерт для женщин-осужденных.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (эта песня была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург" - там Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред