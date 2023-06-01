"Тревожный" бизнес: Рамину Эсхакзай оштрафовали во время воздушной тревоги

Рамина рассказала, что была невнимательной во время парковки, так как спешила в убежище.

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Рамина Эсхакзай возмутилась работой эвакуаторов во время воздушной тревоги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

В ночь на 1 июня Киев пережил еще одну ракетную атаку, в результате которой погибло трое людей. Осколки снарядов страны-оккупанта убили граждан, которые не смогли попасть в убежище из-за того, что оно оказалось закрытым. Халатность тех, кто заведовал укрытием вызвала огромный резонанс.

Во время воздушной тревоги, которую объявили в столице после ночного обстрела, уровень нервозности жителей Киева явно поднялся до критической точки. К примеру, спеша в укрытие, ведущая и блогерка Рамина Эсхакзай нарушила правила дорожного движения.

Ее автомобиль эвакуировали, несмотря на то, что она успела подойти к погрузчику до того, как транспорт увезли. Эсхакзай заплатила штраф и получила машину обратно, однако ее возмущения это не уняло.

На своей странице в Instagram она рассказала, что ее оштрафовали на 680 грн за парковку автомобиля слишком близко к пешеходной зоне. Само нарушение Рамина не оспаривает, хотя рядом стояли автомобили, которые эвакуаторов не заинтересовали.

Рамина Эсхакзай возмутилась работой эвакуаторов во время воздушной тревоги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Больше блогершу удивило время, в которое было зафиксировано нарушение: время воздушной тревоги равно времени эвакуации. Вероятная ракетная атака и желание обезопасить себя как можно быстрее на ее взгляд оказалось важнее правильной парковки. Эсхакзай работа эвакуаторов показалась больше хорошо слаженным бизнесом по выкачиванию денег, нежели заботой об безопасности города.

"Поскольку я за честность, прикладываю фото своего нарушения. Да, я увидела знак платной парковки, но припарковалась очень близко к пешеходной зоне. Не заметила, теперь буду внимательнее. За это уплатила штраф, вообще без вопросов. Время воздушной тревоги, время эвакуации. Все зафиксировано. Мы шли к укрытию, но хотели положить вещи в машину, но машину забрали. Нарушать правила – это плохо. За нарушение каждый должен платить штраф, но забирать авто во время воздушной тревоги – это тоже нарушение", - убеждена она.

В комментариях с Раминой соглашаются, дескать между тем, чтобы найти укрытие, и идеальной парковкой многие выберут первое. Другие возражают: закон одинаков для всех и при любых обстоятельствах - каждый хочет порядка в стране, но при собственных нарушениях требует поблажки.

Рамина Эсхакзай возмутилась работой эвакуаторов во время воздушной тревоги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около трех ночи в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы.

По последним данным КГВА, в Деснянском районе 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе 2 человека травмированы.

Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, в том числе 1 ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты применили ракеты малой дальности "Искандер" против гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

По предварительной информации, 10 из 10 ракет уничтожены ВВС Украины.

Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается очень высокой, добавили в Генштабе.

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