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"Требую песню с Потапом о Смешариках": Бабкин выпустил песню "Зрада" и получил от фанатов

Дмитрий Видоменко
14 сентября 2023, 14:12 обновлено 14 сентября, 14:13
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Сергей Бабкин выпустил песню, где раскритиковал украинцев за чрезмерную, по их мнению, тягу к спорам и "зраде".
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Бабкин угодил в новый скандал / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский музыкант Сергей Бабкин выпустил песню, где раскритиковал украинцев – за чрезмерную, по его мнению, тягу к обвинению друг друга в "зраде".

В треке "Зрада" певец высмеивает людей, оскорбляющих друг друга за "случайные" русские слова, просмотр контента страны-террористки, отсутствие постов о войне, покупку дорогих брендов во время полномасштабного вторжения и так далее.

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Интересно, что сам Бабкин давно выехал за границу, регулярно выступает там с концертами и в Украину возвращаться не спешит. Очень немногим фанатам музыканта трек "Зрада" понравился, но вот гораздо больше людей разглядели в нем нелепую попытку Бабкина оправдаться за собственные скандалы.

"Когда-то реклама микрокредитов с вами в главной роли казалась окончательным дном. Вот это было время", "Вышиванку в доме можно и не иметь, а вот ум в голове надо. Это касается автора песни", "Требую песню с Потапом о Смешариках", "Искусство ограничивают со всех сторон. Надеюсь, что вы когда-нибудь сможете исполнить эту песню в кокошнике, костюме Смешарика и великоросским наречием", – упрекнули звезду украинцы.

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Напомним, ранее скандал вcпыхнул из-за того, что Сергей Бабкин (и группа 5'nizza, солистом которой он является уже более 20 лет) сотрудничают с российским промоутером для организации турне за границей.
Концерты Бабкина и 5'nizza пользуются услугами промоутера Somewhere Show. В том числе и языки использования сайта – русский и английский.

Очень скоро на обвинения в сотрудничестве с россиянами прореагировала супруга Бабкина и, по совместительству, концертный директор и его, и 5'nizza ‒ Снежана Бабкина.

Она подтвердила, что организовывает концерты бывший гражданин страны-агрессора РФ, однако тот якобы давно и внятно заявил о своей антивоенной позиции.

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