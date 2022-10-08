Траур все: Меган Маркл и принца Гарри застукали на концерте

Принц Гарри на похоронах Елизаветы / скриншот ВВС

В скорости после похорон королевы Елизаветы, принц Гарри и Меган Маркл были замечены на концерте Джека Джонсона в Santa Barbara Bowl.

Как видно на фотографиях, полученных TMZ в пятницу, герцог и герцогиня Сассекские танцевали и слушали "Banana Pancakes" в частной части открытой концертной площадки.

Пара чувствовала себя комфортно, особенно когда Гарри в какой-то момент сладко обнял жену за талию. Они также болтали с небольшой группой людей, сидящих рядом.

Сообщается, что пара не пришла на концерт вместе. 41-летняя Маркл подъехала около 20:00, а 38-летний Гарри подъехал почти через час.

Меган Маркл выглядела непринужденно в рубашке с закатанными рукавами и волосами, собранными в хвост. Принц также облачился в свитер с круглым вырезом.

Эта прогулка стала первым публичным появлением пары после возвращения в Соединенные Штаты после посещения похорон королевы Елизаветы II.

Напомним, ранее герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл оказались в затруднительном положении после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Как оказалось, Меган Маркл и принц Гарри уже были готовы представить публике свой совместный проект с Netflix, но передумали из-за некоторых обстоятельств.

Супруги решили избавиться от части контента, который ранее сами передали стриминговому сервису.

Как пишут западные СМИ, Гарри и Меган намерены откреститься от своих слов о ныне покойной королеве и о новом монархе Чарльзе III, а также о его жене Камилле.

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