Трагедия в Сумах: украинские звезды отреагировали на ракетную атаку по центру города

Кратко:
- рф ударила ракетами по оживленной улице в Сумах - десятки жертв и пострадавших
- Украинские медийные личности освещают эту трагедию, чтобы мир не забыл преступления страны-агрессора
13 апреля, в Вербное воскресенье страна-террорист нанесла два удара баллистикой по центру города Сумы. Во время прилетов на улицах было много мирных жителей. Они-то и стали жертвами страны-агрессора.
По данным ДСНС, по состоянию на 15:35 уже известно про 99 пострадавших, из них 11 - дети. Количество погибших - 32 человека, в том числе двое детей. Спасатели продолжают работу на месте ракетной атаки.
Украинские артисты не остались в стороне от трагедии в Сумах. В своих блогах на многомиллионные аудитории они транслируют последствия кровавого преступления страны на болотах, чтобы весь мир увидел звериную натуру рф. Звезды выражают соболезнования близким и семьям погибших, а также тех, кто пострадал от ракетной атаки по Сумам 13 апреля.
Удар по Сумах в Вербное воскресенье - что известно
Напомним, Главред писал, что утром 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Выяснилось, что оккупационные войска агрессора россии нанесли два ракетных удара по городу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили.
Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.
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