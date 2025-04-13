Трагедия в Сумах: украинские звезды отреагировали на ракетную атаку по центру города

Страна-оккупант превратила светлый праздник Вербного воскресенья в черный день для Украины.

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Ракетный удар по Сумам 13 апреля - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: pexels.com, t.me/dsns_telegram

Кратко:

рф ударила ракетами по оживленной улице в Сумах - десятки жертв и пострадавших

Украинские медийные личности освещают эту трагедию, чтобы мир не забыл преступления страны-агрессора

13 апреля, в Вербное воскресенье страна-террорист нанесла два удара баллистикой по центру города Сумы. Во время прилетов на улицах было много мирных жителей. Они-то и стали жертвами страны-агрессора.

По данным ДСНС, по состоянию на 15:35 уже известно про 99 пострадавших, из них 11 - дети. Количество погибших - 32 человека, в том числе двое детей. Спасатели продолжают работу на месте ракетной атаки.

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Украинские артисты не остались в стороне от трагедии в Сумах. В своих блогах на многомиллионные аудитории они транслируют последствия кровавого преступления страны на болотах, чтобы весь мир увидел звериную натуру рф. Звезды выражают соболезнования близким и семьям погибших, а также тех, кто пострадал от ракетной атаки по Сумам 13 апреля.

Удар по Сумах в Вербное воскресенье - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Выяснилось, что оккупационные войска агрессора россии нанесли два ракетных удара по городу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Сумах и сообщил о десятках погибших гражданских. По его словам, ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами с кассетной боевой частью. Ракета взорвалась в воздухе, больше всего жертв было в троллейбусе - почти все пассажиры погибли.

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