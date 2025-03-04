Трагедия в семье Долли Партон: Королева кантри овдовела

Пара была вместе более шестидесяти лет.

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Умер муж Долли Партон - певица высказалась про смерть Карла Дина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Долли Партон потеряла мужа

Карл Дин был ее спутником на протяжении последних шести десятилетий

Американская поп-икона Долли Партон сейчас переживает тяжелую утрату. Представители артистки в ее блоге в Instagram сообщили, что в возрасте 82 лет скончался ее муж Карл Дин.

Смерть наступила третьего марта. Похороны возлюбленного Партон будут закрытыми и в присутствии ближайших друзей и родственников.

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"Мы с Карлом провели много замечательных лет вместе. Слова не смогут передать ту любовь, которую мы делили более 60 лет. Благодарю за ваши молитвы и сочувствие", - говорит Долли. Она также попросила приватности для нее и ее семьи в это непростое время.

Умер муж Долли Партон - певица высказалась про смерть Карла Дина / instagram.com/dollyparton

Долли Партон и Карл Дин познакомились в 1964 году, и два года спустя заключили официальный брак. Пара детей не имела, однако вместе воспитывала и поднимала на ноги многочисленных братьев и сестер певицы (Партон была четвертой из 12 детей в ее семье - прим. редактора).

Муж звезды занимался собственным бизнесом и вел непубличный образ жизни. За все время их брака он сопровождал Долли Партон на светском мероприятии только один раз.

Долли Партон с мужем Карлом Дином / instagram.com/dollyparton

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Кто такая Долли Партон? Долли Партон - американская кантри-певица, киноактриса, филантроп. Записала более тысячи песен (учитывая коллаборации), а по ее словам написала около 5000. Долли Партон двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. В Америке признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул "Королева кантри". Партон продала более 100 миллионов записей по всему миру, что делает ее одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц всех времен, сообщает Википедия.

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