Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Трагедия в семье Долли Партон: Королева кантри овдовела

Анна Подгорная
4 марта 2025, 19:02
55
Пара была вместе более шестидесяти лет.
Долли Партон
Умер муж Долли Партон - певица высказалась про смерть Карла Дина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Долли Партон потеряла мужа
  • Карл Дин был ее спутником на протяжении последних шести десятилетий

Американская поп-икона Долли Партон сейчас переживает тяжелую утрату. Представители артистки в ее блоге в Instagram сообщили, что в возрасте 82 лет скончался ее муж Карл Дин.

Смерть наступила третьего марта. Похороны возлюбленного Партон будут закрытыми и в присутствии ближайших друзей и родственников.

видео дня

"Мы с Карлом провели много замечательных лет вместе. Слова не смогут передать ту любовь, которую мы делили более 60 лет. Благодарю за ваши молитвы и сочувствие", - говорит Долли. Она также попросила приватности для нее и ее семьи в это непростое время.

Умер муж Долли Партон
Умер муж Долли Партон - певица высказалась про смерть Карла Дина / instagram.com/dollyparton

Долли Партон и Карл Дин познакомились в 1964 году, и два года спустя заключили официальный брак. Пара детей не имела, однако вместе воспитывала и поднимала на ноги многочисленных братьев и сестер певицы (Партон была четвертой из 12 детей в ее семье - прим. редактора).

Муж звезды занимался собственным бизнесом и вел непубличный образ жизни. За все время их брака он сопровождал Долли Партон на светском мероприятии только один раз.

Долли Партон с мужем
Долли Партон с мужем Карлом Дином / instagram.com/dollyparton

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии, где спустя 20 лет после развода сыграют влюбленных.

Также звезда "Матрицы" и "Джона Уика" Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой. 60-летний артист никогда не был женат, и нынешний роман для него самый продолжительный.

Читайте также:

Кто такая Долли Партон?

Долли Партон - американская кантри-певица, киноактриса, филантроп. Записала более тысячи песен (учитывая коллаборации), а по ее словам написала около 5000. Долли Партон двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. В Америке признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул "Королева кантри". Партон продала более 100 миллионов записей по всему миру, что делает ее одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц всех времен, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

20:40Украина
ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

20:19Фронт
"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

19:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

Гороскоп на завтра 5 марта: Близнецам - радостная новость, Рыбам - успех

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

"Душой с вами": Алла Пугачева сделала громкое публичное заявление

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

Почти, как отец: бывший муж Ани Лорак показал дочь впервые за долгое время

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

"Так дорог мне": Кристина Орбакайте обратилась к россиянам

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Весна разочарует: какой будет погода в Украине в марте, апреле, мае

Последние новости

20:54

Сотни тысяч долга: у молодухи путиниста Петросяна большие проблемы

20:40

Кабмин предоставил бронь от мобилизации еще одной категории мужчин: кто в списке

20:19

ВСУ разгромили базу РФ в Курской области: Генштаб раскрыл подробности

19:44

"Это временная пауза": в США сделали заявление о военной помощи Украине

19:40

Как правильно придерживаться Великого Поста - полезные рекомендации

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:28

Трамп презентует в Конгрессе свой план завершения войны в Украине - Fox News

19:15

В одной стране уже дефицит: ждать ли украинцам роста цен на популярный продукт

19:02

Трагедия в семье Долли Партон: Королева кантри овдовела

18:57

5 марта запрещено ходить в гости: какой церковный праздник, приметы

Реклама
18:53

Садоводы призвали добавить несколько растений в сад: они заменят ограждениеВидео

18:53

РФ в ближайшее время возобновит ракетные удары: украинцев предупредили об угрозе

18:19

ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов - что известно

18:05

"Пришло время сделать все правильно": Зеленский обратился к Трампу

17:56

Один неправильный маневр - и штраф: тест ПДД, кого можно подобрать на дороге

17:55

Как правильно обрезать малину весной: 2 важнейших действия должен сделать каждый садоводВидео

17:39

Австралия может отправить миротворцев в Украину: премьер сделал заявление

17:30

Работают, не покладая рук: ТОП-4 трудоголика среди знаков зодиака

17:10

"Шрек, что они с тобой сделали": почему пятая часть франшизы ошарашила фанатов

17:02

"Я просто застыла": Злата Огневич пережила домогательства

17:01

Страна с 52-миллионным населением поддержала войну РФ против Украины

Реклама
17:01

Франция готова разместить ядерное оружие на территории некоторых стран - детали

17:00

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа

16:46

Грязь и неприятный запах исчезнут: как правильно мыть кухонные деревянные доски

16:42

Выступление Трампа в Конгрессе хотят сорвать: СМИ узнали, что придумали демократы

16:18

Пена для бритья, сода и уксус: чем отмыть старые пятна на диване

16:11

Есть ли у Украины план "Б" после прекращения поддержки союзников: ответ Кабмина

16:07

Можно увидеть чуть ли не в каждом городе: почему люди бросают обувь на провода

15:51

Кто не является медведем: лишь единицы угадают за 5 секунд

15:22

Опытные водители всегда возят в авто чайные пакетики в марте: для чего это

15:19

Тарифы на свет с 1 мая: придется ли украинцам платить больше

15:11

СБУ добралась до Охлобыстина: что грозит путинисту

15:08

Танцор-воин Дмитрий Дикусар утер нос соратникам Трампа: "Думают, что у нас нет"

15:00

Туск подтвердил остановку поставок помощи США в Украину через хаб в Польше

14:50

Трамп в феврале обращался к Путину с просьбой о помощи - Bloomberg

14:45

Трамп разозлился и остановил помощь Украине после одной фразы Зеленского – WSJ

14:35

3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязиВидео

14:25

"Надо копать": Лукашенко хочет начать поиск редкоземельных металлов в Беларуси

14:23

"Есть попадания и пожары": в Генштабе раскрыли детали массированного удара по РФ

14:18

"Страсть - не вечна": Тоня Матвиенко заговорила про отношения с Мирзояном

14:15

Дзюдоистка Белодед засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце

Реклама
14:10

Разоблачителя НАБУ задержали на продаже партии наркотиков: Бюро пора перезагружать, – экспертВидео

14:10

Около 90% вооружений, ранее выделенных Украине, уже доставлены в страну - СМИ

14:09

Пасха в 2025 году: когда празднуют католики и православные

14:05

Четвертая волна ОКО ЗА ОКО: сеть ОККО присоединяется к "Дронопаду" "Повернись живим"

13:42

Залужный назначен на новую должность - указ президента Зеленского

13:34

"Лучший вклад": Песков цинично ответил на приостановку помощи США Украине

13:32

Закупка аналогов и новое производство: в ОП оценили ситуацию с поставками оружия

13:08

Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

13:02

Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным: СМИ узнали сценарий

12:59

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег": синоптик обескуражила прогнозом погоды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять