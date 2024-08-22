"Тоня прилетала": московская дочь Ольги Сумской засветилась в Украине - детали

Ольга Сумская отметила, что ее дочь Тоня все-таки приезжала в Украину.

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Антонина Паперная, Ольга Сумская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper/, instagram.com/olgasumska/

Украинская популярная актриса Ольга Сумская ответила на негативные высказывания племянника Вячеслава Хостикоева в сторону ее старшей дочери Тони Паперной. Отметим, Антонина живет в стране-террористе РФ и молчит о войне в Украине.

В разговоре с ЖВЛ актриса подчеркнула, что украинцам не стоит делать выводы, услышав факты только одной стороны конфликта.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

"Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью, и так откровенно об этом говорить, апеллировать к тому, почему Тоня не была на похоронах мамы... Как Тоня может долететь, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021-м, на последний день рождения мамы, но был ли Слава на дне рождения? На похоронах не было их. Мы хоронили маму втроем. Почему? В самый страшный день мы должны были быть вместе", – рассказала Сумская.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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