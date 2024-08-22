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Ольга Сумская заговорила про конфликт, из-за которого не разговаривает с сестрой

Анна Подгорная
22 августа 2024, 17:43
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Наталья Сумская и Ольга Сумская имеют многолетнюю вражду.
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Ольга Сумская, Наталья Сумская
Ольга Сумская высказалась про ссору с Натальей Сумской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/sumskanataliia

В украинском актерском клане Сумских много лет назад произошел раскол: сестры-актрисы Ольга и Наталья прекратили общение, и стараются конфликт не комментировать. Однако недавно, впервые за длительное время, молчание нарушила Ольга Сумская.

В своем интервью для "ЖВЛ Представляет" она подтвердила, что ее сестра не хочет с ней контактировать. При этом сама артистка утверждает, что уже давно готова закопать топор войны, если ей сделают шаг навстречу.

"Я мечтаю об этом! Телефон всегда на связи. Где эти телефонные звонки, где сообщения? Я открыта к общению и всегда была. Я не знаю, почему так сложилось, вернее, я знаю, но не буду озвучивать, в отличие от родственников. Я не буду оправдываться", - говорит знаменитость.

Кроме того она рассказала о своей недавней встрече с Натальей Сумской, которая оказалась для актрисы обидным открытием. "Недавно было награждение Шевченковских лауреатов. В театре Франко полный зал людей. Все уже сидят, у меня приглашение. Я захожу в зал, сидит Наталья Вячеславовна, Римма Зюбина. Я им: "Здравствуйте!". Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть, что ли. Как это можно воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее по-прежнему. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - поделилась Ольга Сумская.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской для "ЖВЛ Представляет":

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