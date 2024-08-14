Московская дочь Ольги Сумской вышла на связь - как она сейчас выглядит

Антонина Паперная продолжает беззаботно проводить время в стране-террористе РФ.

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Антонина Паперная показалась в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper/

Когда-то украинская актриса Антонина Паперная, которая живет и работает в России и ни слова не сказала о страшной войне в Украине, показала свои новые фото.

На своей странице в соцсетях Паперная опубликовала серию снимков из новой фотосессии, но подпись под ними не оставила.

Антонина Паперная на фотосессии / фото: instagram.com/tony__pepper/

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Антонина показалась в белом длинном платье, сапогах казаках и шляпе. Также на некоторых фото можно увидеть коня, наверное, фотосессия происходила на ферме. Что интересно, под постом нет ни одного комментария, хотя обычно молчунье пишут слова восхищения.

Молчунья Паперная показала свои фото / фото: instagram.com/tony__pepper/

Тоня Паперная / инфографика: Главред

Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

Антонина Паперная - последние новости по теме

Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

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