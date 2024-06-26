"Московская" дочь Ольги Сумской вышла на связь и показалась с мужем-россиянином

Молчунья Тоня Паперная показала романтический снимок со своим мужем-россиянином.

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Тоня Паперная показалась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tony__pepper/

Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской – Тоня Паперная, которая живет и работает в стране-террористе РФ и еще ни слова не сказала о войне в Украине, решила похвастаться романтикой с мужем - российским актером Владимиром Яглычем.

На своей странице в соцсетях московская дочь Сумской опубликовала кадр, на котором она лежит с Яглычем на пледе с закрытыми глазами. Тоня показалась в платье с флористическим принтом, а Владимир в светлой рубашке.

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Отметим, под постом фанаты оставили только позитивные комментарии, хотя, возможно, Паперная удаляет весь негатив, ведь обычно молчунью хейтят в сети из-за ее поступков.

Дочь Ольги Сумской пообнималась с мужем / фото: скрин instagram.com/tony__pepper/

Тоня Паперная / инфографика: Главред

Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

Антонина Паперная - последние новости по теме

Напомним, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

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