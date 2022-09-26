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Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна на фронт

26 сентября 2022, 18:37

Сейчас Мирзоян посвятил себя благотворительным концертам и волонтерской работе.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко рассказала, готова ли отпустить Арсена Мирзояна на войну / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко сейчас находится в Великобритании с младшей дочерью Ниной. В интервью 24 Каналу артистка рассказала, что думает о деятельности своего мужа, певца Арсена Мирзояна, во время полномасштабной войны в Украине.

Матвиенко рассказывает, что они с мужем практически исчезли из социальных сетей во время этого непростого для страны времени по двум причинам: из-за волонтерской деятельности на это просто не хватает времени, и они не считают необходимым хвастаться своими достижениями на благо ВСУ и украинцев, пострадавших от военной агрессии РФ.

Мирзоян остается в стране и активно помогает украинским военным - доставляет легковые автомобили с гуманитарной помощью для наших защитников. На вопрос журналистов, отпустит ли она любимого на фронт, Тоня Матвиенко дала простой и четкий ответ.

Певица отмечает, что это решение должна принимать не она, а Арсен. К тому же она, хоть и будет сильно переживать, но поймет, если Мирзоян пойдет на войну.

"Он меня не будет спрашивать. Так должно быть, потому что сейчас такое время. Как бы ни переживала, как бы страшно ни было. По-другому невозможно. Сейчас такое время", - отмечает певица.

Ранее украинский певец Арсен Мирзоян рассказал о ссорах с Тоней. Артист подчеркнул, что скандалов старается избегать, однако отсутствие в их паре одного важного элемента нередко приводит к конфликтам.

Однако его теща, Народная артистка Нина Матвиенко, похоже, в восторге от зятя. Недавно она сделала Мирзояну двусмысленный комплимент, чем подколола свою дочь.

Другие новости:

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