Тоня Матвиенко показала себя в 17 лет после рождения первой дочери

Тоня Матвиенко показала, как выглядела после рождения старшей дочери Ульяны / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко очень близка со своей семьей, поэтому расставание с близкими из-за войны в Украине для нее особенно тяжело: сейчас она живет в Великобритании с младшей дочерью Ниной, в то время как ее мама, певица Нина Митрофановна Матвиенко, муж, музыкант Арсен Мирзоян, и старшая дочь Ульяна - в Киеве.

Поэтому сегодня, поздравляя Улю с 24-ым Днем рождения в социальных сетях, пожелания от Тони были особенно ностальгическими и пронзительными.

Первенца Матвиенко родила, когда ей было всего 17 лет. Личность отца Ульяны она хранит в строжайшем секрете. Певица не раз вспоминала: очень боялась признаться в беременности маме, но Нина Митрофановна была рада пополнению в семье и всегда поддерживала дочь.

Между Тоней и ее дочерьми установилась особенная связь. В честь праздника Ульяны певица похвасталась ее красотой, и показала редкие трогательные кадры из ее глубокого детства.

"Поздравляю тебя, мое солнышко, с твоим днем ❤️ Я все помню - какой был невероятный сюрприз: ждала Марка, а родилась Уля. Ты у меня особенная девочка, а сегодня, в твои 24 года, могу сказать - девушка. Желаю тебе никогда не опускать руки, никогда не грустить, никогда не разрывать твою прекрасную, добрую душу. Счастье тебе, любви и веры! Я скоро буду рядом. Ты мой сюрприз навеки. Мама", - подписала под семейными снимками Тоня Матвиенко.

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

Другие новости: