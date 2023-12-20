УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Тоня Матвиенко ошеломила фанатов своими жаркими поцелуями с Павлом Зибровым

Дмитрий Видоменко
20 декабря 2023, 09:21
Известный эстрадный артист Павел Зибров ошеломил фанатов романтичным видео, на котором расцеловал певицу Тоню Матвиенко.
Зибров, Матвиенко
Зибров и Матвиенко устроили сеанс романтичных поцелуев / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская этно-певица Тоня Матвиенко cнялась в игривом свежем видео, на котором она обменялась поцелуями с легендой украинской эстрады ‒ Павлом Зибровым.

Артисты сперва расцеловали друг друга сперва в щеки, а затем ‒ и в губы. В ролике видно, как девушка искренне смеялась от таких забав. А Зибров в это время крепко держал певицу за руки, а потом расцеловал ее (правда, зачем-то закрыл глаза при этом).

"Обожаю", - подписал видео в своем фотоблоге певец.

Видимо, для усиления эффекта Зибров наложил на видео собственный недавний шлягер "Вуса - бренд".

Также артист поделился еще одним черно-белым фото, где он с Матвиенко романтично всматриваются друг в друга.

Зибров 2

Напомним, Павел Зибров признался, что раздражается, когда слышит русский язык, особенно от молодых людей. Также Зибров рассказал, что пытается украинизировать молодое поколение и делает замечания.

Также Зибров высказал свою позицию относительно Ямы, Винника и других звезд, покинувших страну из-за призывного возраста. Зибров считает, что не может осуждать тех, кто выбрал жизнь за границей, хотя понимает, что такие решения могут вызвать возмущение общественности.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Павел Зибров Тоня Матвиенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

10:00 Мир
Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

09:38 Мир
Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:08

Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей

10:07

Церковный праздник 21 декабря: не жалуйтесь на свекровь и отложите ремонт

10:00

"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

09:38

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

09:21

Тоня Матвиенко ошеломила фанатов своими жаркими поцелуями с Павлом ЗибровымВидео

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - АндрусивУчастие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - Андрусив
09:00

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуЭксклюзив

08:59

У Киевстар снова сбой, не работает связь и мобильное приложение: что известно

08:49

В ВСУ пояснили, что поменяет снижение мобилизационного возраста до 25 лет

08:42

Гороскоп на завтра 21 декабря 2023: Овны - учитесь у Скорпионов, Рыбам никаких покупок

Реклама
08:20

Операция была сложной: стали известны подробности обмена Медведчука на "азовцев"

08:10

Зачем военный преступник Шойгу требует увеличить численность российской армиимнение

08:08

Украинец отсудил 50 тысяч грн за незаконный долг за "голубое топливо": что произошло

07:35

Сестра поделилась плохими новостями о здоровье Селин Дион

07:29

Оккупантам удалось продвинуться на пяти направлениях - ISW

06:47

В Харькове - взрывы и два "прилета": что известно

05:20

Когда Украина вступит в ЕС и что это даст: эксперт назвал сроки, но с оговоркой

04:30

Необычный вариант со 100%-м результатом: эффективные упражнения на пресс на 5 минутВидео

04:00

Счастливчики 2024 года: названы 4 знака зодиака, у которых белая полоса будет весь год

03:20

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту

02:34

"Без порток, но в шляпе": Волочкова перепутала зиму с летом и стала посмешищем

Реклама
02:04

Почему шторы нужно регулярно стирать и как это правильно делать: ответ вас удивит

01:35

Аналитик объяснил, как на войну в Украине будут влиять отношения США и Китая

01:05

В Киеве во время тревоги прозвучали взрывы: РФ атаковала страну дронами

19 декабря, вторник
23:59

Россияне готовятся к серьезным военным операциям против Украины - Атеш

23:18

Что будет, если пить из разбитой кружки: как не навлечь на себя беду

22:29

РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

22:15

Цените своих соседей, которые пошли воевать за васмнение

21:59

Хочет взять под контроль Польшу и Германию: эксперт раскрыл, как далеко готов зайти Путин

21:21

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

20:53

ВСУ не могут перебросить бронированную технику: в Херсонской ОВА раскрыли проблемы

20:33

Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

20:08

26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского "вспыхнул" скандал

20:00

Планирует ли Зеленский уволить Залужного: ответ президента

20:00

Как предотвратить появление морщин: врач дала полезный совет

19:50

Зеленский "зарубил" идею вступления в НАТО "кусками"

19:27

Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

19:22

Будет как новый: эксперт рассказал, как отчистить ковер от красного вина

19:11

Лунный календарь 20 декабря 2023: ждите новых этапов развития в отношениях на работе

19:10

Какая страна станет следующей заказанной Путиным войноймнение

19:00

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек: сколько это будет стоить

Реклама
18:48

Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

18:38

2024 будет нереально трудным: астролог назвал главных неудачников года ДраконаВидео

18:37

FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт реклама

18:30

РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

18:08

Делали еще наши родители: диетологи назвали блюдо, которое продлевает жизнь

18:06

Польша созывает Совбез по вопросу Украины: что собираются решить

18:00

Дерматолог назвал 3 признака на коже, которые могут говорить о сердечно-сосудистых заболеванияхВидео

17:59

Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

17:56

Дело против блогера-убийцы намеренно затягивают - правозащитник актуально

17:55

Оккупанты сбрасывают на бойцов ВСУ яд - CNN

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять