Тоня Матвиенко ошеломила фанатов своими жаркими поцелуями с Павлом Зибровым

Известный эстрадный артист Павел Зибров ошеломил фанатов романтичным видео, на котором расцеловал певицу Тоню Матвиенко.

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Зибров и Матвиенко устроили сеанс романтичных поцелуев / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинская этно-певица Тоня Матвиенко cнялась в игривом свежем видео, на котором она обменялась поцелуями с легендой украинской эстрады ‒ Павлом Зибровым.

Артисты сперва расцеловали друг друга сперва в щеки, а затем ‒ и в губы. В ролике видно, как девушка искренне смеялась от таких забав. А Зибров в это время крепко держал певицу за руки, а потом расцеловал ее (правда, зачем-то закрыл глаза при этом).

"Обожаю", - подписал видео в своем фотоблоге певец.

Видимо, для усиления эффекта Зибров наложил на видео собственный недавний шлягер "Вуса - бренд".

Также артист поделился еще одним черно-белым фото, где он с Матвиенко романтично всматриваются друг в друга.

Напомним, Павел Зибров признался, что раздражается, когда слышит русский язык, особенно от молодых людей. Также Зибров рассказал, что пытается украинизировать молодое поколение и делает замечания.

Также Зибров высказал свою позицию относительно Ямы, Винника и других звезд, покинувших страну из-за призывного возраста. Зибров считает, что не может осуждать тех, кто выбрал жизнь за границей, хотя понимает, что такие решения могут вызвать возмущение общественности.

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