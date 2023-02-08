'Только живи, мой герой': жена российского фигуриста молится о спасении мужа-путиниста

Жена российского фигуриста Романа Костомарова, который сильно пострадал от осложнений гриппа, выступал за войну в Украине и убийства мирных граждан Оксана Домнина, впервые высказалась после госпитализации своего супруга-путиниста.
В частности, на своей странице в Instagram она поблагодарила неравнодушных людей за поддержку и поздравила мужа с днем рождения.
"С Днём Рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем. Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты", - написала она, вспомнив, насколько велика ее гордость к мужчине, который поддерживает убийства мирных женщин и детей в Украине.
Напомним, ранее российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.
Как сообщило российской информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.
"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сообщил источник.
Ранее также сообщалось, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, решено ампутировать пальцы ног.
Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, по их информации операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.
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