'Только живи, мой герой': жена российского фигуриста молится о спасении мужа-путиниста

Российскому фигуристу ампутировали стопы, впереди - борьба за руки.

Роман Костомаров / Соцсети

Жена российского фигуриста Романа Костомарова, который сильно пострадал от осложнений гриппа, выступал за войну в Украине и убийства мирных граждан Оксана Домнина, впервые высказалась после госпитализации своего супруга-путиниста.

В частности, на своей странице в Instagram она поблагодарила неравнодушных людей за поддержку и поздравила мужа с днем рождения.

"С Днём Рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем. Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты", - написала она, вспомнив, насколько велика ее гордость к мужчине, который поддерживает убийства мирных женщин и детей в Украине.

Напомним, ранее российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии, лишился обоих стоп.

Как сообщило российской информационное агентство ТАСС, госпитализированному фигуристу ампутировали обе стопы.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", — сообщил источник.

Ранее также сообщалось, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, решено ампутировать пальцы ног.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, по их информации операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

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