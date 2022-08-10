Тодоренко показала подросшего младшего сына

Регина Тодоренко / Instagram

Украинская певица и телеведущая, которая строит свою карьеру в России и молчит о ее зверском нападении на Украину, показала своего младшего сына и рассказала о том, как изменилась ее жизнь.

"1 месяц пролетел незаметно. За этот месяц в нашей семье стало в 2 раза больше любви и в 2 раза больше детских криков, оров, игрушек и бессонных ночей. Но мы счастливы", - написала молчунья Тодоренко.

Она также поблагодарила своего супруга Влада Топалова "за заботу и всю эту сказочную цветочную красоту".

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Напомним, ранее недавно родившая второго ребенка Регина Тодоренкоудивила новым признанием. В июле 32-летняя телеведущая подарила 36-летнему российскому музыканту Владу Топалову мальчика, которого назвали Миром. Однако молчунья Тодоренок, которая ничего не говорит о войне в Украине, надолго засиживаться в декрете не намерена.

Регина Тодоренко совсем скоро вернется к работе в России. Кроме этого бывшая ведущая Орла и решки отметила, что хочет стать многодетной мамой.