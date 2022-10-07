"Титни" снова в деле: Бритни Спирс в одной шляпе широко раздвинула ноги на камеру

Бритни Спирс на пляже надела лишь шляпу / instagram.com/britneyspears

Американский поп-идол, певица Бритни Спирс вернула в свои социальные сети регулярную рубрику "Разденься догола - взволнуй поклонников". 40-летняя артистка продержалась практически месяц, чтобы не засветить свои обнаженные прелести.

Поздравить фанов с этим маленьким достижением она решила снимками в стиле ню на пляже. Из одежды на Бритт были лишь широкополая соломенная шляпа да песок.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, традиционно прикрыв пах и соски эмодзи сердечек. Фотосессию певица оставила без каких-либо подписей, однако среди фанатов в комментариях под постом разразилась нешуточная буря.

Многие осуждают Спирс за обнажение на публичном пляже, где отдыхают другие люди, и за то, что подобные снимки нужно держать в приватной коллекции для мужа, а не выставлять на всеобщее обозрение. Также ее называют плохой матерью, дескать за такие фото ее сыновья-подростки будут стыдиться ее.

Однако настоящие поклонники Бритни, как певицы и культовой личности в современной поп-культуре, видят в ее обнаженных фото определенную самоиронию, и восхищаются ее смелостью.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

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