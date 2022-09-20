Бритни Спирс показала, как в купальнике развлекается на яхте с мужем

Бритни Спирс / https://ua.depositphotos.com/

Легендарная американская поп-певица Бритни Спирс поделилась жгучим семейным контентом. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram видео со своим новым супругом мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Супруги вместе отдыхали на яхте в каком-то тропическом уголке мира. Счастливая певица активно обнимала своего мужа и азартно плясала в голубом купальнике и солнцезащитных очках.

"Это просто невероятно. Надела свои большие очки от Джессики Симпсон и удивляю мужа! Как говорят большинство пользователей Instagram – очень хорошо", — рассказала исполнительница.

К слову, Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок клипа певицы на трек Slumber Party. В нем мужчина сыграл главную роль. В 2017 году пару начали все чаще замечать вместе. В сентябре 2021 года Асгари сделал предложение певице. А уже в 2022 году влюбленные сыграли свадьбу.

Напомним, ранее известная франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 17-летняя Дева Кассель вышла на подиум в прозрачном платье с корсетом.

Также блогерка Анна Богдан после расставания с "холостяком" показала идеальные формы в ультрамодном купальнике на хорватском пляже.

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