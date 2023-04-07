"Тина убита горем": Венсан Кассель разводится со своей молодой женой

Пара поудаляла совместные фото с Instagram, а также их давно не видели вместе.

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Кассель, Кунаки / https://www.instagram.com/tinakunakey/?hl=ru

Французский актер Венсан Кассель внезапно удалил все изображения своей жены-модели Тины Кунаки из своего Instagram на фоне яростных слухов о том, что пара рассталась после пяти лет брака.

Как сообщает The Daily Mail, 56-летний актер, наиболее известный своими ролями в фильмах "Двенадцать друзей Оушена" и "Черный лебедь", женился на 26-летней Тине в 2018 году, через два года после того, как они впервые встретились. В апреле у них родилась дочь Амазони в 2019.

Однако теперь источник сообщил изданию, что пара разводится: "Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем".

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В то время как представители Винсента и Тины не ответили на запросы о комментариях, аккаунты актера в социальных сетях многое говорят об отношениях пары: в последние дни экранная звезда удалил все фото своей жены из своего аккаунта в Instagram.

Более того, вчера Винсент не опубликовал ничего, посвященного дню рождения Тины, несмотря на то, что модель повторно опубликовала несколько добрых пожеланий от своих друзей в своем собственном аккаунте.

В последний раз актер лайкнул одно из потрясающих изображений своей жены в Instagram 17 февраля, в то время как Тина не делилась ни одной своей фотографией с Винсентом в течение нескольких недель, что вызвало у нескольких ее подписчиков вопрос: "Где ваш муж?"

Ни Тина, ни Винсент публично не комментировали растущие слухи среди своих подписчиков о статусе их брака, однако в последние несколько недель оба продолжали регулярно делиться новостями о работе в своих аккаунтах.

В то время как Тина поделилась несколькими фотографиями с фотосессий, Винсент рекламировал два новых фильма: "Три мушкетера: Д'Артаньян" и "Связь", в котором он снимается вместе с другой французской суперзвездой Евой Грин.

Винсент поделился несколькими фотографиями с 42-летней Евой, которую он назвал "прекрасной партнершей по фильму".