Тина Кароль прокомментировала любовь к девушкам: "Я могу"

Поклонники продолжают неустанно искать пару для поп-дивы.

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Тина Кароль новости - Тина Кароль высказалась о любви к мужчинам и женщинам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль продолжает интриговать поклонников подробностями своей личной жизни. То поп-дива заявляет о своих намерениях завести ребенка, то в СМИ появляются слухи о том, что она тайно вышла замуж.

Сама же Кароль упорно поддерживает ареол загадочности, методично подпитывая его провокационными подробностями. К примеру, недавно артистка ответила в своем блоге в Instagram на вопрос от поклонника про ее любовные предпочтения.

Так у певицы спросили могла бы та теоретически влюбиться в женщину. На это певица опубликовала "драматическое" сэлфи с полуулыбкой.

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Вопрос о мужчинах и женщинах звезда сочла смешным, и заявила, что пол для нее малозначителен. "Смешно. А чем девушка отличается от парня. Я могу влюбиться в личность", - уверенно заявила Тина Кароль.

Тина Кароль новости - Тина Кароль высказалась о любви к мужчинам и женщинам / instagram.com/tina_karol

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Кто такая Тина Кароль / Главред

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