Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Мирошниченко признался, что больших выплат за работу у него нет

Телеведущий относится к работе без завышенных финансовых ожиданий

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые откровенно рассказал, получает ли отдельный гонорар за работу комментатором "Евровидения" и почему эта деятельность остается для него скорее призванием, чем способом заработка.

Уже много лет голос Мирошниченко сопровождает украинские трансляции международного песенного конкурса. Для многих зрителей именно он стал неотъемлемой частью атмосферы "Евровидения". Однако, как признался ведущий, больших выплат за эту работу у него нет.

По словам Тимура, как сотрудник "Суспільного" он получает фиксированную зарплату, а отдельного гонорара за комментирование конкурса не предусмотрено.

"Я сотрудник "Суспільного", поэтому у меня просто есть зарплата. И она небольшая. Очень небольшая. Отдельного гонорара за комментирование нет", - рассказал ведущий в проекте "Тур звездами".

Телеведущий отметил, что, несмотря на плотный рабочий график и популярность, относится к своей деятельности спокойно и без завышенных ожиданий относительно заработков.

Также Мирошниченко поделился подробностями семейной жизни. Он рассказал, что его жена Инна решила завершить карьеру адвоката, и он полностью поддержал ее выбор. По мнению ведущего, человек не должен оставаться в профессии, которая больше не приносит удовольствия.

"У нас жизнь одна. Если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, и ты заставляешь себя это делать, вряд ли это сделает тебя счастливым", - объяснил Тимур.

Он добавил, что Инна продолжает развиваться в медийной сфере, ведет блог и имеет собственные источники дохода. Сам же ведущий признается, что много работает и считает нормальным обеспечивать семью и детей.

Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.

Также роскошным финальным аккордом в праздновании 70-летнего юбилея Евровидения стал перформанс Верки Сердючки. Артистка дала новую жизнь легендарному треку "Volare", впервые прозвучавшему на конкурсе еще в 1958 году, и заставила петь с собой весь зал.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

