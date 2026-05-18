"Мы вернулись": Потап и Настя сделали громкое заявление и возмутили украинцев

Популярные исполнители Потап и Настя, которые после начала полномасштабного вторжения перебрались за границу и начали строить карьеру вне Украины, решили возродить свой легендарный дуэт после 9-летней паузы. Об этом они сообщили в Instagram.
Потап и Настя Каменских записали видео, в котором анонсировали возвращение к совместному творчеству и новые концерты. Свое обращение они начали со слов, которые поклонники сначала приняли за объявление о расставании пары.
"Рано или поздно любая история обретает свой конец. И наша история не исключение. Сегодня обретет конец пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад. А это значит, что мы — Потап и Настя, и мы вернулись", — сообщили артисты.
Далее Потап и Настя объявили о концерте в США и показали нарезку, демонстрирующую их карьерные достижения в Украине. В подборку вошли музыкальные премии, многолюдные концерты и интервью. Что интересно, все внимание в видео сосредоточено на любви фанатов в Украине, но возвращаться на родину артисты не планируют — пока известно только о концерте в Нью-Йорке.
Реакция на возвращение Потапа и Насти даже среди поклонников оказалась смешанной. Многие комментаторы сразу отметили, что положение артистов за границей не такое уж и безоблачное, если приходится зарабатывать на популярности легендарного дуэта. Также артисты обратились к публике на русском языке, который после начала полномасштабного вторжения вызывает неприятие у большей части украинской аудитории. Но даже несмотря на это, некоторые слушатели позитивно восприняли эту новость.
"Группа из Украины и на русском? Противно слушать"
"Так развод — это прогрев был?"
"Если Потап и Настя снова дуэт, то, может, и все на свои места станет, как было когда-то, очень хотелось бы"
"Украину будете вспоминать во время концерта или будете веселить русский мир?!"
"То чувство, когда ничего нового не придумали, а песни, которые пели в дуэте, самому уже не спеть... нужно сойтись вновь..."
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
