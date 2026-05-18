"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилета

Вы узнаете:
- Камалия рассказала о прилете
- Как сейчас выглядит собственность Мохаммеда Захура
Украинская певица Камалия рассказала о прилете, который произошел во время российской атаки 14 мая и разрушил бизнес-центр, принадлежащий Мохаммеду Захуру. Артистка показала в Instagram последствия удара и поделилась своей историей потерь.
По словам Камалии, оккупанты ударили по бизнес-центру, в котором каждый день работало много людей. Она сообщила, что из-за удара ее семья понесла огромные убытки — около 80 миллионов долларов. Для такого результата понадобилось 5 ракет, которые российская армия потратила на уничтожение гражданского объекта.
"В ночь с 13 на 14 мая российские оккупанты "поздравили" нас с Захуром по-своему — ударом по нашему бизнес-центру. По зданию, где ежедневно работали люди. По месту, которое было частью нашей жизни много лет. С 2014 года моя семья очень много потеряла. Много потеряла в Луганске, в Донецкой области, в Одессе. Но вот очередная наша потеря на 80 миллионов долларов, но мы не сдаемся", — высказалась певица.
Несмотря на потери, которые понесла семья Камалии за все годы российской агрессии, артистка не теряет оптимизма. Она заявила, что ее супруг будет продолжать помогать украинской армии и тем, кто пострадал от атак страны-агрессора.
"Захур с первых дней полномасштабной войны помогает Украине, украинским защитникам и людям, пострадавшим от войны. Я также всегда была и остаюсь рядом с нашими военными, волонтерами, детьми и семьями, которые нуждаются в поддержке. Но никакие ракеты, взрывы или разрушения не заставят нас молчать, бояться или остановиться", — заверила Камалия.
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
