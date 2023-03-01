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Тимур Мирошниченко раскритиковал украинцев за короткую память, а Лободу - за молчание

1 марта 2023, 17:40
Украинский ведущий упрекает певицу в том, что страна не услышала от нее публичных извинений.
Тимур Мирошниченко, Светлана Лобода
Тимур Мирошниченко раскритиковал Светлану Лободу за отсутствие извинений за многолетнее сотрудничество с рф / instagram.com/timur.miroshnychenko, instagram.com/lobodaofficial

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко раскритиковал певицу Светлану Лободу за эксплуатацию ее нового курса на украинскую музыку с патриотическим контекстом.

Артистка заработала большую популярность в рф, и до начала полномасштабной войны активно строила там карьеру. Мирошниченко считает подобное проступком, который требует отдельных извинений. Об этом он рассказала в интервью для канала Дом.

Отказ Лободы от карьеры в рф и ее патриотические порывы в Украине были оценены неоднозначно, многие продолжают ее критиковать, однако ведущий убежден - очень скоро украинцы простят ее из-за доброй души и "короткой памяти".

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Безусловно Лобода - не единственная украинская артистка, которая сотрудничала с рф. Однако Мирошниченко возмущает тот факт, что она (в отличие от режиссера Алана Бадоева, например) так и не извинилась за многолетнее прислуживание стране-агрессору.

"Если бы та самая Loboda своими губами произнесла: "Я прошу прощения". Нормально покаялась... Но она же все равно своими губами этого не сказала до сих пор. И вышиванка, и украинская песня – это инструмент", - убежден Тимур Мирошниченко.

Ранее Светлана Лобода рассказала, сколько миллионов потратила в 2022 году на адресную помощь и в разные благотворительные организации. По словам артистки, она помогала переселенцам, военным, медикам, волонтерам, а также на то, чтобы отстроить свой родной город Ирпень.

Также она поделилась редкими трогательными кадрами с младшей дочерью Тильдой - четырехлетняя девочка является настоящей интригующей загадкой для СМИ и поклонников артистки.

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