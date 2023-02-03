В вышиванке и украинских "коралях": Loboda выпустила новую украиноязычную песню для наших защитников

В эксклюзивном комментарии для Главреда Светлана Лобода призналась, как в ее репертуаре появился гимн борьбы за свободную жизнь на украинском языке.

Loboda возрождает украинский дух в песне "По-украински" / Пресс-служба Loboda

У многих артистов вместе с полномасштабной войной пришло и переосмысление их творчества - появилось больше контента на украинском языке, больше патриотических настроений. Родная культура казалась в тренде, а это значит еще больше качественной украинской музыки на любой вкус.

Сегодня украинская певица Loboda (Светлана Лобода) выпустила четвертый сингл за время войны и третью песню на украинском языке - "По-украински". Ее артистка позиционирует, как гимн украинской борьбы за независимость - у врага нет ни единого шанса сломить наш дух.

"Я посвящаю сингл "По-украински" всем супергероям нашего времени – непокоренным и несокрушимым Украинцам! Всем, кто на разных фронтах защищает нашу родную землю. Ждущим дома своих защитников, охраняя их тыл и вдохновляя на победы своей любовью. Каждому украинцу, в чей дом ворвалась война, но не смогла отобрать стойкость и силу духа, а только закалила в борьбе за свет и свободу. Всем чьи сердца на всей планете открыты для помощи моему народу. "По-украински" – это не оставить злу никакого шанса. Сегодня мы едины и сильны как никогда", - поделилась певица с Главредом.

Песня уже представлена на всех музыкальных платформах, а на странице артистки в Instagram можно увидеть фрагменты предстоящего клипа на "По-украински". Стоит отметить, что в нарядах Светланы для съемок перевешивают украинские этнические мотивы, в которых певица выглядит крайне органично.

В эксклюзивном комментарии для Главреда Loboda рассказала, как пришла к написанию гимна свободолюбию на украинском языке - она призналась, что речь не шла о поэтическом вдохновении: ее волонтерская деятельность на благо Украины и простая благодарность нашим защитникам просто не оставили ей выбора.

"В такое время говорить именно о музе – сложно, я бы это назвала эмоции, переживания и отражения происходящего именно в творчестве. Социальная деятельность и постоянное включение в события родной страны влияет на мое эмоциональное состояние и, конечно, на мою музыку. На счет песни "По-украински" скажу так – я чувствую невероятную благодарность сегодня нашим героям, на всех фронтах! Потому я искала все время такую ​​песню, и сегодня я ее нашла!" - поделилась Светлана.

Ранее Светлана Лобода рассказала, сколько миллионов потратила в 2022 году на адресную помощь и в разные благотворительные организации. По словам артистки, она помогала переселенцам, военным, медикам, волонтерам, а также на то, чтобы отстроить свой родной город Ирпень.

Также она поделилась редкими трогательными кадрами с младшей дочерью Тильдой - четырехлетняя девочка является настоящей интригующей загадкой для СМИ и поклонников артистки.

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