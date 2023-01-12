В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

Лобода показала, как выглядит в топе и мини-шортиках.

Светлана Лобода показала фигуру после слухов о беременности / t.me/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода сделала сенсацию в СМИ - из-за неудачного выбора платья ее стали поздравлять с третей беременностью. Наряд с акцентом на животе артистки восприняли, как намек на пополнении в ее семье.

Сама Лобода свое интересное положение (или его отсутствие) комментировать ни в социальных сетях, ни в прессе не стала. Однако вскоре на ее Telegram-канале появился снимок, который громче любых слова.

На нем Светлана, как бы невзначай, засветила крепкий пресс в стильном луке этого сезона от известного бренда Celine.

В кадре Лобода в коротеньких шортах с завышенной посадкой, белом топе, рубашке, гольфах и кроссовках демонстрирует образ в стиле спортивный кэжуал.

При этом живот певицы остается открытым. Впрочем, высокая талия шорт все же могла бы позволить ей скрыть беременность на ранних сроках, когда она не столь видна невооруженным взглядом.

Светлана Лобода показала фигуру после слухов о беременности / t.me/lobodaofficial

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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