Тимур и Инна Мирошниченко рассекретили, сколько детей планируют завести

Супруги уже воспитывают троих малышей, но имеют еще более амбициозные планы. Инна отметила, что с таким мужчиной, как Тимур, ничего не страшно.

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Инна Мирошниченко рассказала, сколько детей планирует завести с "папой года" Тимуром Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: пресс-служба

5 ноября в Киеве состоялась церемония награждения Всеукраинской премии "Папа года 2023". Победителей в каждой из восьми номинаций, среди которых папа-волонтер, папа-военный, папа-деятель культуры, папа-медик, папа-инфлюенсер, папа-коммунальщик, папа-педагог, папа-бизнесмен в течение месяца выбирали онлайн все желающие, а также экспертное жюри.

Ведущий "ЖВЛ представляє", выходящий ежедневно в 9:15 на канале 1+1 Украина, Тимур Мирошниченко в этом году получил специальную премию" Папа года " – выбор редакции. Организаторы рассказали, что отметили Тимура, потому что он своим примером показывает и вдохновляет многих родителей на усыновление в Украине.

Сам ведущий не смог присутствовать на премии, поэтому записал благодарственное видео: "Чрезвычайно приятно получить эту награду. Огромное спасибо за выбор. Я думаю, что эта награда посвящается всем папам, которые уже давно поняли, что между мамой и папой нет никакой разницы для ребенка, в первую очередь. Поэтому мы должны уметь все, любить безгранично и ценить. Спасибо!"

видео дня

Награду для мужа на церемонии получила его жена, адвокат и блогер Инна Мирошниченко: "Для меня и для всех, наверное, самое важное качество у папы – это способность безусловно любить своего ребенка, позволять ему ошибаться, не соответствовать ожиданиям, позволять быть не таким, как ты хотел бы или кто-то хотел бы, позволять быть неудобным, плаксивым, непослушным, но любимым ребенком. Когда папа показывает это все ребенку, потом он вырастает счастливым, реализованным, незакомплексованным взрослым.

Это задача не только папы, но и мамы, создать все условия для того, чтобы ребенок мог проявляться, быть разным, чтобы потом просто вырасти и в 15 лет сказать, а зачем мне этот подростковый кризис, если я уже это все прожила? Поэтому я очень благодарна за внимание к моей семье, к моему мужу. Если бы не такой мужчина как Тимур, я наверняка и о первом ребенке бы не подумала.

У нас сейчас трое и мы идем за четвертым ребенком. На днях я сказала мужу: "У нас будет шестеро детей", он спросил сейчас ли уже покупать автобус, или позже. Когда рядом такой папа, женщина готова на все: рожать, усыновлять, любить, обнимать и дарить тепло. Спасибо всем папам, которые сегодня номинированы, которые получают награды, за то, что они есть, благодаря вам есть ваши классные жены, растут ваши классные дети, и вдохновляются наши классные украинцы".

Тимур Мирошниченко вместе с женой воспитывают троих детей: 5-летнюю Мию, 3-летнего Марка и 2-летнего Марселя, которого усыновили несколько месяцев назад.

Напомним, для Тимура Мирошниченко это уже вторая награда "Папа года" - первую он получил в 2021-м году.

Всеукраинская премия "Папа года" была учреждена в 2019 году сайтом для родителей 4mama.ua (EdiMedia Ukraine) для чествования пап Украины, которые трансформировали образ отца на пути осознанного отцовства и сделали его трендом современности.

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