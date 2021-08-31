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The Hardkiss презентовали клип на песню 7 вітрів из нового альбома

31 августа 2021, 10:21

Группа The Hardkiss наконец показала клип 7 вітрів из нового альбома, который должна была показать на концерте на Олимпийском.

The Hardkiss 7 вітрів
The Hardkiss 7 вітрів / кадр из клипа

Украинская рок-шруппа The Hardkiss запремьерила клип на вторую песню из альбома Жива і не залізна.

Для фанатов, которые купили билеты на концерт, который должен был быть 31 мая 2021 года, группа выпустила лайв-версию премьеры альбома, которая была доступна онлайн один день.

Теперь ще музыканты презентуют одна за одной песни, которые написали для нового альбома.

"Этот альбом - он и продолжение нашего творчества, потому что мы связали все это. И снова птица - но она жива (предыдущий альбом был "Залізна ластівка" - ред). К тому же это противопоставление - Зілізна ластівка направлена ​​в космос, это женщина, которая все может, как железная леди. А "Жива і не залізна" - о простых истинах. Даже песни получили земные названия - о жизни, природе, и женщину, которая каждый у нас есть", - рассказала Санина.

The Hardkiss 7 вітрів
The Hardkiss 7 вітрів / кадр из клипа

В клипе совмещены кадры с большого концерта и дополнительно съемки в самолете.

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Юлия Санина в дерзком наряде наводит марафет в кабине пилота, и заскочив на фэтбайк едет на концерт, где уже выступает Вал с группой.

Чередуются моменты их выступления и яркие моменты позирования членов группы в грузовом отделе самолета.

Напомним, Юлия Санина победила на шоу Танці з зірками 2020. Премьера нового сезона запланирована на 5 сентября. Смотреть онлайн все выпуски шоу можно будет на 1plus1video.

viber
THE HARDKISS Юлия Санина
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