Теракт в Киеве забрал жизнь известного музыканта: "Болезненная утрата"

Во время трагических событий в Киеве погиб Игорь Савченко.

Игорь Савченко погиб / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Марина Юревич, pexels.com

Во время теракта был убит музыкант группы "Друге сонце"

Во время теракта в Киеве 18 апреля погиб известный музыкант Игорь Савченко. О смерти участника группы "Друге сонце" сообщила его коллега, артистка Марина Юревич в Facebook.

Исполнительница эмоционально рассказала о потере и отметила, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Игорь и Марина находились в творческом союзе более 15 лет.

Группа "Друге сонце" / фото: facebook.com, Марина Юревич

"Вчера во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный собрат, музыкант нашей группы "Друге сонце". Я пока не могу в это поверить. Что уж тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина. Мы дружили и играли с 2010 года. Многое прошли и пережили. Рэпы, концерты, фесты, разговоры, творческие поиски, планы, встречи, днюхи, твои незабываемые стейки, сколько всего было. И как теперь без тебя? Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против", — высказалась Юревич.

Коллега сообщила, что у артиста остались жена и маленькая дочь. Она подчеркнула исключительный талант Савченко и его искреннюю любовь к музыке.

Игорь Савченко - стрельба в Киеве / фото: facebook.com, Игорь Савченко

"Лети в мир иной, мой дорогой, раз уж так неумолимо судьба решила. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная потеря. Обнимаю и плачу с вами, Танюша, Аня, все родные и близкие Игоря", — написала артистка.

В результате вооруженного нападения в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Злоумышленник, устроивший стрельбу на улице, захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Преступник, оказывавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован бойцами спецподразделения КОРД в ходе штурма.

О группе: Второе солнце "Второе Солнце" — украинская рок-группа, основанная в Киеве осенью 2009 года (на начальном этапе группа была известна под названием "Феромон"), сообщает colorsound.com. Основательницей и автором идеи проекта стала Марина Юревич, однако музыка группы является результатом коллективного творчества: над аранжировками совместно работают все участники команды. Музыкальный стиль коллектива отличается самобытностью, ведь он сочетает в себе драйвовый овердрайв с изящным звучанием флейты, скрипки, блюзовыми мотивами и аутентичными элементами. За годы деятельности группа стала активным участником многочисленных фестивалей и культурных событий, в частности присоединилась к выступлениям на сцене Евромайдана, зарекомендовав себя как группа с четкой гражданской позицией и многогранным репертуаром.

