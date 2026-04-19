"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

Кристина Трохимчук
19 апреля 2026, 13:25
Трагические события в Киеве произошли 18 апреля.
Влад Шевченко семья - теракт в Киеве 18 апреля / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Шевченко

Вы узнаете:

  • Влад Шевченко рассказал о теракте в Киеве
  • Как его семья избежала трагедии

Звезда "Лиги смеха" и TikTok-блогер Влад Шевченко эмоционально рассказал о том, как его жена и маленькая дочка избежали попадания в эпицентр теракта в Киеве. В своем Instagram комик рассказал о событиях трагического 18 апреля.

По словам Шевченко, его супруга и дочка собирались зайти в супермаркет как раз в тот момент, когда террорист взял там заложников. Семью звезды спасла случайность — его жена захотела сделать укладку и задержалась дома.

Влад Шевченко с женой / фото: instagram.com, Влад Шевченко

"Весь этот ужас, который вы сейчас видите в новостях, происходит возле входа в наш ЖК. Я был не дома. Настя с Алисой собирались идти в парк через "Велмарт". Задержались на 15 минут из-за того, что Настя решила накрутить волосы, потому что "такое настроение". Когда подошли к выходу из ЖК, услышали крики и забежали обратно на территорию. В этот момент то животное уже было в супермаркете", — сообщил Влад.

Случайность уберегла жизнь семьи знаменитости — вместо того, чтобы уже находиться в супермаркете, его родные только приблизились к выходу из ЖК. Услышав крики из супермаркета, они сразу изменили свои планы и побежали домой. Влад с ужасом осознал, что могло произойти, не задержись его любимая дома.

Влад Шевченко про теракт в Киеве / фото: instagram.com, Влад Шевченко

"Становится плохо, когда думаю — а если бы настроение было не "такое"? В каком ужасе мы живем. Друзья, все, кто пишет — мы в безопасности, спасибо… Нас спасли эти 15 минут, иначе даже не хочу представлять, что могло быть", — признался Шевченко.

Теракт в Киеве 18 апреля

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Как сообщили в МВД, неизвестный открыл огонь по людям, а затем захватил заложников в магазине. Злоумышленник был ликвидирован бойцами спецподразделения КОРД в ходе штурма, после того как оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.

Ранее Главред сообщал, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впечатлила фанатов своим преображением. Певица, чей вес еще несколько лет назад составлял 135 килограммов, кардинально изменила образ жизни и показала результаты своей работы над собой.

Также актриса Екатерина Кузнецова раскрыла подробности расставания с российским бизнесменом Максимом Аплиным. По словам знаменитости, ключевой причиной разрыва стало нежелание обоих партнеров идти на компромиссы.

О шоу: Лига Смеха

Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

