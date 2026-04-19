"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

Трагические события в Киеве произошли 18 апреля.

Влад Шевченко семья - теракт в Киеве 18 апреля

Звезда "Лиги смеха" и TikTok-блогер Влад Шевченко эмоционально рассказал о том, как его жена и маленькая дочка избежали попадания в эпицентр теракта в Киеве. В своем Instagram комик рассказал о событиях трагического 18 апреля.

По словам Шевченко, его супруга и дочка собирались зайти в супермаркет как раз в тот момент, когда террорист взял там заложников. Семью звезды спасла случайность — его жена захотела сделать укладку и задержалась дома.

"Весь этот ужас, который вы сейчас видите в новостях, происходит возле входа в наш ЖК. Я был не дома. Настя с Алисой собирались идти в парк через "Велмарт". Задержались на 15 минут из-за того, что Настя решила накрутить волосы, потому что "такое настроение". Когда подошли к выходу из ЖК, услышали крики и забежали обратно на территорию. В этот момент то животное уже было в супермаркете", — сообщил Влад.

Случайность уберегла жизнь семьи знаменитости — вместо того, чтобы уже находиться в супермаркете, его родные только приблизились к выходу из ЖК. Услышав крики из супермаркета, они сразу изменили свои планы и побежали домой. Влад с ужасом осознал, что могло произойти, не задержись его любимая дома.

"Становится плохо, когда думаю — а если бы настроение было не "такое"? В каком ужасе мы живем. Друзья, все, кто пишет — мы в безопасности, спасибо… Нас спасли эти 15 минут, иначе даже не хочу представлять, что могло быть", — признался Шевченко.

Теракт в Киеве 18 апреля

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек. Как сообщили в МВД, неизвестный открыл огонь по людям, а затем захватил заложников в магазине. Злоумышленник был ликвидирован бойцами спецподразделения КОРД в ходе штурма, после того как оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.

О шоу: Лига Смеха Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

