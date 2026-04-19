"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

Известная артистка Алина Гросу, которая недавно стала мамой сына, показала новые семейные фото в Instagram. Лица своих мужчин певица прикрыла смайликом.
Гросу поделилась первыми впечатлениями от материнства и призналась, что любовь к маленькому сыну переполняет ее. Артистка шутливо пригрозила подругам, что теперь ребенок станет центром всех разговоров.
"Все мои подружки говорят, что я с детства им говорила, что мечтаю о сыне, а я этого не помню. Но только теперь по-настоящему понимаю, какое это счастье. Девушки, я точно знаю, что у каждой из вас есть подруга - мама ангелочка, которая присылает вам каждый пук своего лучшего в мире ребенка и вас уже это, мягко говоря, немного бесит. У моих подруг теперь тоже есть такая подруга. С чем я их и поздравляю", — написала Алина.
Напомним, что певица родила настоящего богатыря — малыш появился на свет с весом более 4-х килограммов. Знаменитость призналась, что уже задумывается, кому из девушек достанется такое сокровище.
"Так любоваться 4 килограммами мальчишки может только его мама. И надеюсь, в будущем хорошая жена", — высказалась Гросу.
В комментариях поклонники продолжили поздравлять звезду с пополнением и посмеялись над ее сообщением, заметив, что певице еще слишком рано примерять на себя роль свекрови.
"Ой, Алиночка, то у вас уже и режим свекрови включился"
"Боже.. как это все мило, нежно, красиво. Счастья вам безусловного и безграничного"
"Искренние поздравления и объятия. Наслаждайтесь новым статусом. Поздравления всей семье, мужу, бабушке и дедушке. Сынишка пусть растет счастливым и здоровым"
Также Алина ответила на вопрос о том, почему скрывает лицо мужа. Гросу шутливо заметила, что не хочет, чтобы ее возлюбленного украли.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые прокомментировала личную трагедию в своих соцсетях. Спортсменка, которая недавно потеряла маму, опубликовала архивный снимок и посвятила самому близкому человеку трогательные слова прощания.
Также звезда "Лиги смеха" Влад Шевченко поделился историей чудесного спасения своей семьи от теракта в Киеве. Его жена и маленькая дочь планировали зайти в супермаркет именно в тот момент, когда туда ворвался вооруженный преступник. Трагедии удалось избежать благодаря случайности.
Вас может заинтересовать:
- "Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына
- "Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином
- "Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
