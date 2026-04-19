"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

Певица недавно стала мамой.

Алина Гросу родила

Алина Гросу опубликовала новые фото с сыном

Известная артистка Алина Гросу, которая недавно стала мамой сына, показала новые семейные фото в Instagram. Лица своих мужчин певица прикрыла смайликом.

Гросу поделилась первыми впечатлениями от материнства и призналась, что любовь к маленькому сыну переполняет ее. Артистка шутливо пригрозила подругам, что теперь ребенок станет центром всех разговоров.

Алина Гросу - муж

"Все мои подружки говорят, что я с детства им говорила, что мечтаю о сыне, а я этого не помню. Но только теперь по-настоящему понимаю, какое это счастье. Девушки, я точно знаю, что у каждой из вас есть подруга - мама ангелочка, которая присылает вам каждый пук своего лучшего в мире ребенка и вас уже это, мягко говоря, немного бесит. У моих подруг теперь тоже есть такая подруга. С чем я их и поздравляю", — написала Алина.

Напомним, что певица родила настоящего богатыря — малыш появился на свет с весом более 4-х килограммов. Знаменитость призналась, что уже задумывается, кому из девушек достанется такое сокровище.

Алина Гросу - сын

"Так любоваться 4 килограммами мальчишки может только его мама. И надеюсь, в будущем хорошая жена", — высказалась Гросу.

В комментариях поклонники продолжили поздравлять звезду с пополнением и посмеялись над ее сообщением, заметив, что певице еще слишком рано примерять на себя роль свекрови.

"Ой, Алиночка, то у вас уже и режим свекрови включился"

Кто муж Алины Гросу

"Боже.. как это все мило, нежно, красиво. Счастья вам безусловного и безграничного"

"Искренние поздравления и объятия. Наслаждайтесь новым статусом. Поздравления всей семье, мужу, бабушке и дедушке. Сынишка пусть растет счастливым и здоровым"

Также Алина ответила на вопрос о том, почему скрывает лицо мужа. Гросу шутливо заметила, что не хочет, чтобы ее возлюбленного украли.

Алина Гросу ответила на вопрос про мужа



О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

