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"Курникова там жива?": Иглесиас страстно поцеловался с другой на глазах у всех

Кристина Трохимчук
4 июня 2026, 05:55
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Знаменитый певец сам выложил в сеть кадры интимного взаимодействия с фанаткой.
Энрике Иглесиас - поцелуй с фанаткой
Энрике Иглесиас - поцелуй с фанаткой / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Энрике Иглесиас

Вы узнаете:

  • Энрике Иглесиас поцеловал фанатку в губы
  • Как отреагировали на инцидент в сети

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас взбудоражил сеть видео с фанаткой, инцидент с которой произошел в 2022 году в Лас-Вегасе. Ролик появился в Instagram артиста.

На видео попал момент, когда к музыканту внезапно подбегает поклонница. Девушка первым делом делает селфи с Иглесиасом, а затем начинает бурно целовать его в щеки и губы. Артист не стал сопротивляться или отталкивать девушку, а, напротив, приобнял ее за талию и ответил на страстный поцелуй. Только после этого охрана помогла сопроводить счастливицу за кулисы.

видео дня
Фанатка сделала сэлфи с Энрике Иглесиасом
Фанатка сделала сэлфи с Энрике Иглесиасом / скрин из видео

Такое экстравагантное видео артист решил опубликовать, чтобы подогреть интерес к своим концертам, выложив в описании ссылку на сайт для покупки билетов. Мол, смотрите — приходите на мои выступления, и, возможно, вам тоже повезет.

Энрике Иглесиас - скандал
Энрике Иглесиас - скандал / скрин из видео

Однако реакция публики оказалась иной. Фанаты сразу напомнили, что певец все-таки женатый человек. Поклонники стали сочувствовать супруге Иглесиаса, россиянке Анне Курниковой, и возмущаться столь смелым пиар-ходом.

"Анна Курникова там жива вообще?"

"На месте Анны я бы была в ярости"

"Тот факт, что ты этим делишься, разбивает мне сердце"

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Ранее Главред сообщал, что Влад Яма, покинувший страну еще в самом начале полномасштабной войны, внезапно прервал молчание о происходящем на родине. Танцор опубликовал информацию о масштабном и страшном обстреле, который произошел 2 июня, и нецензурно высказался о россиянах.

Также Ольга Сумская откровенно поделилась своим хобби, которое переросло в бизнес-проект. Артистка призналась, что уже очень давно мечтала выпускать линейку одежды, украшенную принтами по мотивам потрясающих полотен легендарной украинской художницы Екатерины Билокур.

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О персоне: Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

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