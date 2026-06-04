"Курникова там жива?": Иглесиас страстно поцеловался с другой на глазах у всех

Знаменитый певец сам выложил в сеть кадры интимного взаимодействия с фанаткой.

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Энрике Иглесиас - поцелуй с фанаткой / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Энрике Иглесиас

Вы узнаете:

Энрике Иглесиас поцеловал фанатку в губы

Как отреагировали на инцидент в сети

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас взбудоражил сеть видео с фанаткой, инцидент с которой произошел в 2022 году в Лас-Вегасе. Ролик появился в Instagram артиста.

На видео попал момент, когда к музыканту внезапно подбегает поклонница. Девушка первым делом делает селфи с Иглесиасом, а затем начинает бурно целовать его в щеки и губы. Артист не стал сопротивляться или отталкивать девушку, а, напротив, приобнял ее за талию и ответил на страстный поцелуй. Только после этого охрана помогла сопроводить счастливицу за кулисы.

видео дня

Фанатка сделала сэлфи с Энрике Иглесиасом / скрин из видео

Такое экстравагантное видео артист решил опубликовать, чтобы подогреть интерес к своим концертам, выложив в описании ссылку на сайт для покупки билетов. Мол, смотрите — приходите на мои выступления, и, возможно, вам тоже повезет.

Энрике Иглесиас - скандал / скрин из видео

Однако реакция публики оказалась иной. Фанаты сразу напомнили, что певец все-таки женатый человек. Поклонники стали сочувствовать супруге Иглесиаса, россиянке Анне Курниковой, и возмущаться столь смелым пиар-ходом.

"Анна Курникова там жива вообще?"

"На месте Анны я бы была в ярости"

"Тот факт, что ты этим делишься, разбивает мне сердце"

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О персоне: Энрике Иглесиас Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.

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