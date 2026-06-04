"Курникова там жива?": Иглесиас страстно поцеловался с другой на глазах у всех

Вы узнаете:
- Энрике Иглесиас поцеловал фанатку в губы
- Как отреагировали на инцидент в сети
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас взбудоражил сеть видео с фанаткой, инцидент с которой произошел в 2022 году в Лас-Вегасе. Ролик появился в Instagram артиста.
На видео попал момент, когда к музыканту внезапно подбегает поклонница. Девушка первым делом делает селфи с Иглесиасом, а затем начинает бурно целовать его в щеки и губы. Артист не стал сопротивляться или отталкивать девушку, а, напротив, приобнял ее за талию и ответил на страстный поцелуй. Только после этого охрана помогла сопроводить счастливицу за кулисы.
Такое экстравагантное видео артист решил опубликовать, чтобы подогреть интерес к своим концертам, выложив в описании ссылку на сайт для покупки билетов. Мол, смотрите — приходите на мои выступления, и, возможно, вам тоже повезет.
Однако реакция публики оказалась иной. Фанаты сразу напомнили, что певец все-таки женатый человек. Поклонники стали сочувствовать супруге Иглесиаса, россиянке Анне Курниковой, и возмущаться столь смелым пиар-ходом.
"Анна Курникова там жива вообще?"
"На месте Анны я бы была в ярости"
"Тот факт, что ты этим делишься, разбивает мне сердце"
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О персоне: Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.
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