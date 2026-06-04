Киркоров приписал себе победу на Евровидении: победительница жестко отреагировала

Певица Дара жестко поставила путиниста на место и рассказала, кто на самом деле победил.

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Евровидение 2026 - заявление Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Евровидение

Кратко:

Что заявил Киркоров

Как отреагировала Дара

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, продолжает утверждать, что это он выиграл международный песенный конкурс Евровидение 2026.

Путинист не стесняясь написал об этом на своей странице в Instagram.

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Киркоров написал огромный пост, почему его должны считать победителем конкурса. В частности, путинист пишет, что именно благодаря ему Болгария участвовала в конкурсе.

"И таки да! Благодаря мне Болгария участвовала в "Евровидении" и победила!Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе", - пишет путинист.

По его словам, он привел инвестора на Болгарское национальное телевидение, который "любезно согласился профинансировать Болгарию". Кроме того, он заявил, что его "Dream team", которую когда-то якобы основал Киркоров, "подготовила певицу" к выступлению и победе.

Киркоров приписал себе чужую победу / Скриншот Instagram/f.kirkorov

"По ряду причин я молчал, но дабы развеять все слухи и сплетни, я решил сегодня об этом рассказать. Именно благодаря мне Болгария сейчас празднует победу и ликует, что следующее Евровидение пройдет в Болгарии", - бредит путинист.

Он добавляет, что морально удовлетворен, так как "он выиграл этот конкурс".

Dara победила на Евровидении 2026 / скрин из видео

Между тем, в комментарии к путинисту пришла настоящая победительница Евровидения - певица Дара. Она умело поставила Киркорова на место и рассказала, кто работал над победой страны в конкурсе.

"При всем уважении, Bangaranga была написана в 2023 году в Sofia song writing camp. Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта — результат невероятной работы, таланта и преданности делу команды", - написала сама Дара и перечислила членов своей команды, в котором не было ни одного упоминания про путиниста Киркорова.

Дара отреагировала на слова Киркорова / Скриншот

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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