"Теперь можно, Вова ничего не скажет": Позитив вмешался в любовный многоугольник Нади Дорофеевой

Позитив показал поцелуй с Надей Дорофеевой / instagram.com/positiff

Укранская певица Надя Дорофеева оказалась в центре водоворота из успешных и талантливых мужчин: едва она успела объявить о разрыве с мужем, певцом Владимиром Дантесом, ей начали приписывать роман с музыкантом и ресторатором Михаилом Кацуриным.

Причем сперва сама Додо эти слухи отрицала, и с официальным подтверждением медлила около трех месяцев. Даже интриговала фанатов романтичным снимком с другим мужчиной!

Однако недавно Дорофеева и Кацурин подтвердили - у них роман, чем они, похоже, очень счастливы.

Немедленно отреагировал на это заявление близкий друг и коллега Дорофеевой под дуэту Время и Стекло Алексей Загвородний, которому совсем недавно Додо призналась в любви.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото, где нежно целует певицу в губы. Подписью под этими снимками он поставил под сомнение подлинность романа артистки и ресторатора. "Вместе ли? 24.06", - написал Позитив.

Позитив показал поцелуй с Надей Дорофеевой / instagram.com/positiff

Некоторый фанаты восприняли это, как подтверждение отношений между бывшими коллегами, которым давно приписывали романтические отношения. Другие считают, что Позитив просто решил подшутить над Додо и ее кавалерами, а третьи ожидают, что артисты вновь воссоединятся для нового музыкального проекта, о котором сообщат 24 июня:

"Це що такий флешмоб?"

"для нас ви завжди разом!"

"Льоша кліпни два рази якщо ти в заложниках".

"Це набагато краще!"

"Тепер можна, Вова нічо не скаже ;)"

Читайте такжеЛидер Kalush Orchestra Олег Псюк сделал своей возлюбленной шикарный подарок

Тем временем украинский певец Владимир Дантес продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой, ресторатором и давней подругой, с чьим мужем якобы крутит роман Надя Дорофеева.

В свою очередь украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.

Другие новости: