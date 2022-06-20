Не Кацурин: Надя Дорофеева засветила загадочного бойфренда на романтичном фото

Для фанатов Додо две новости: 1-ая - похоже, певица очень счастлива, и 2-ая - надеяться на воссоединение с Дантесом не стоит.
Украинская певица Надя Дорофеева стала свободной от отношений женщиной совсем недавно - после 7 лет брака с Владимиром Дантесом она объявила о разводе в средине марта.
Практически в тот же день об расставании объявили и близкие друзья пары - Михаил и Дарья Кацурины, из-за чего стали ползти слухи о том, что Додо ушла от мужа именно к Мише.
Однако комментарий Дантеса и новое фото, которое показала Дорофеева на своей странице в Instagram, опровергают эту сплетню полностью. Певица показала снимок, на котором держит нового возлюбленного за руку.
Надя показала лишь это нежное рукопожатие. У нового бойфренда певицы есть на запястье татуировка, изображающая веточку дерева. Несмотря на многочисленные рисунки на теле Михаила Кацурина, именно такого тату у него нет.
Снимок с новым мужчиной Дорофеева оставила без комментария.
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Ранее бывший муж Додо, певец Владимир Дантес, поделился подробностями их разрыва и рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой.
Сама же артистка немало удивила фанатов признанием в любви, которое она сделала своему близкому другу и коллеге по дуэту Время и Стекло Алексею 'Позитиву' Завгороднему.
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