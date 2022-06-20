Не Кацурин: Надя Дорофеева засветила загадочного бойфренда на романтичном фото

Надя Дорофеева показала нового бойфренда на романтичном фото / Коллаж

Украинская певица Надя Дорофеева стала свободной от отношений женщиной совсем недавно - после 7 лет брака с Владимиром Дантесом она объявила о разводе в средине марта.

Практически в тот же день об расставании объявили и близкие друзья пары - Михаил и Дарья Кацурины, из-за чего стали ползти слухи о том, что Додо ушла от мужа именно к Мише.

Однако комментарий Дантеса и новое фото, которое показала Дорофеева на своей странице в Instagram, опровергают эту сплетню полностью. Певица показала снимок, на котором держит нового возлюбленного за руку.

Надя показала лишь это нежное рукопожатие. У нового бойфренда певицы есть на запястье татуировка, изображающая веточку дерева. Несмотря на многочисленные рисунки на теле Михаила Кацурина, именно такого тату у него нет.

Снимок с новым мужчиной Дорофеева оставила без комментария.

Надя Дорофеева впервые после развода показала нового возлюбленного / instagram.com/nadyadorofeeva

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Ранее бывший муж Додо, певец Владимир Дантес, поделился подробностями их разрыва и рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой.

Сама же артистка немало удивила фанатов признанием в любви, которое она сделала своему близкому другу и коллеге по дуэту Время и Стекло Алексею 'Позитиву' Завгороднему.

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