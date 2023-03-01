Тело в черных пятнах: российский актер умирает от рака в нищете

На пропагандистком ТВ Николай Зазуля признался, что остался без копейки.

Николай Зазуля / скриншот YouTube

Российский актер Николай Зазуля, у которого обнаружили саркому, остался совсем один и не в состоянии оплатить лечение.

На пропагандистком ТВ он признался, что должен полмиллиона рублей коллекторской компании и 100 тысяч за коммунальные платежи. Дошло до того, что у него даже нет электричества в доме.

В итоге он остался без денег и просит помощи у россиян, которые собрали ему аж 35 тысяч рублей.

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"За эти годы я перенес две химиотерапии, лицо почернело, проблемы с кожей, работой", - признался актер.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 60-летняя актриса Людмила Артемьева прогорела и осталась без копейки. Сейчас звезда Сватов ищет альтернативные источники заработка. На своей страничке в Instagram она призналась, что ей даже нечем выплачивать ипотеку.

Также сообщалось, что российский и советский актер Амаяк Акопян жалуется на адские боли спины, но не хочет лечиться в США, где ему могут помочь. В интервью росСМИ, 66-летний Акопян заявил, что ему требуется срочная операция, но делать он ее не будет.

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