Тело в черных пятнах: российский актер умирает от рака в нищете

Российский актер Николай Зазуля, у которого обнаружили саркому, остался совсем один и не в состоянии оплатить лечение.
На пропагандистком ТВ он признался, что должен полмиллиона рублей коллекторской компании и 100 тысяч за коммунальные платежи. Дошло до того, что у него даже нет электричества в доме.
В итоге он остался без денег и просит помощи у россиян, которые собрали ему аж 35 тысяч рублей.
"За эти годы я перенес две химиотерапии, лицо почернело, проблемы с кожей, работой", - признался актер.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 60-летняя актриса Людмила Артемьева прогорела и осталась без копейки. Сейчас звезда Сватов ищет альтернативные источники заработка. На своей страничке в Instagram она призналась, что ей даже нечем выплачивать ипотеку.
Также сообщалось, что российский и советский актер Амаяк Акопян жалуется на адские боли спины, но не хочет лечиться в США, где ему могут помочь. В интервью росСМИ, 66-летний Акопян заявил, что ему требуется срочная операция, но делать он ее не будет.
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