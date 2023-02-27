"Потеряла все": звезда Сватов едва сводит концы с концами

Одна из главных звезд сериала Сваты Людмила Артемьева пожаловалась на финансовые трудности.

Людмила Артемьева / скриншот YouTube

60-летняя актриса Людмила Артемьева прогорела и осталась без копейки. Сейчас звезда Сватов ищет альтернативные источники заработка.

На своей страничке в Instagram она призналась, что ей даже нечем выплачивать ипотеку.

"Год был ужасным. Доходы просели. То, что раньше покупалось "на сдачу" (шмотки, сумки, украшения), теперь стало статьёй расхода. Ипотека затянула удавку на шее. Бывало, приходилось занимать на очередной платёж. Начала искать варианты заработка. Жизнь, как специально, подкидывала информацию по крипте: то реклама, то статья в журнале. Решила попробовать на свою голову. Потеряла все", - пожаловалась Артемьева.

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Напомним, ранее еще одна звезда Сватов Железняк поздравила президента террористического государства России, развязавшего войну в Украине, с днем рождения.

Актриса поблагодарила диктатора Путина за то, что может "воспитывать мальчиков, как мальчиков, а девочку, как девочку".

Ранее стало известно о том, что российский артист Федор Добронравов , который поддерживает российских оккупантов, не будет сниматься в новом сезоне популярного украинского сериала "Сваты".

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