Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

Мкртчян половину своей жизни лечил во Франции свою жену, и в миг потерял двух детей.

Фрунзик Мкртчян / Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1967 год

Известный советский актер, всегда лучезарный и веселый Фрунзик Мкртчян дарил зрителям немало улыбок своей игрой.

Как пишет The Voice, к сожалению, в реальной жизни у актера на подобные эмоции места не оставалось.

Именитому актеру выдалась сложная судьба. Его вторую жену, Донару Пилосян, можно увидеть в картине "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Она исполнила роль жены водителя товарища Саахова. Женщина подарила супругу двоих детей, но после рождения второго наследника у нее начала развиваться шизофрения.

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Мкртчян оплатил ее дорогостоящее лечение во Франции, но результатов оно не дало. Целых 25 лет мучилась Донара в клинике в Армении. Но на этом испытания для мужчины не закончились.

"В возрасте 39 лет погибла старшая дочь актера - Нина Мкртчян. Она попала в автокатастрофу. Кроме того, как оказалось, безумие матери передалось младшему сыну Фрунзика. Вазген ушел на тот свет в возрасте 31 года", - пишет The Voice.

Сам же актер продолжал работать, но скончался в 1993 году, ему было 63.

Как ранее сообщал Главред, российский и советский актер Амаяк Акопян жалуется на адские боли спины, но не хочет лечиться в США, где ему могут помочь.

66-летний Акопян заявил, что ему требуется срочная операция, но делать он ее не будет.

"Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России", - заявил он.

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