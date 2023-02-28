УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

28 февраля 2023, 21:58
Мкртчян половину своей жизни лечил во Франции свою жену, и в миг потерял двух детей.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян / Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1967 год

Известный советский актер, всегда лучезарный и веселый Фрунзик Мкртчян дарил зрителям немало улыбок своей игрой.

Как пишет The Voice, к сожалению, в реальной жизни у актера на подобные эмоции места не оставалось.

Именитому актеру выдалась сложная судьба. Его вторую жену, Донару Пилосян, можно увидеть в картине "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Она исполнила роль жены водителя товарища Саахова. Женщина подарила супругу двоих детей, но после рождения второго наследника у нее начала развиваться шизофрения.

видео дня

Мкртчян оплатил ее дорогостоящее лечение во Франции, но результатов оно не дало. Целых 25 лет мучилась Донара в клинике в Армении. Но на этом испытания для мужчины не закончились.

"В возрасте 39 лет погибла старшая дочь актера - Нина Мкртчян. Она попала в автокатастрофу. Кроме того, как оказалось, безумие матери передалось младшему сыну Фрунзика. Вазген ушел на тот свет в возрасте 31 года", - пишет The Voice.

Сам же актер продолжал работать, но скончался в 1993 году, ему было 63.

Как ранее сообщал Главред, российский и советский актер Амаяк Акопян жалуется на адские боли спины, но не хочет лечиться в США, где ему могут помочь.

66-летний Акопян заявил, что ему требуется срочная операция, но делать он ее не будет.

"Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России", - заявил он.

Читайте также:

новости шоу бизнеса новости кино
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в марте

22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

21:49

Помчались пожарные и скорые: на аэродроме в российском Ейске произошла мощная "бавовна"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:36

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантовВидео

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой сталаВидео

21:03

Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

Реклама
21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

Реклама
19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:08

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

16:01

РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналистВидео

Реклама
15:40

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

15:27

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

15:20

Как можно улучшить жареную картошку: нехитрые способы преобразить привычное блюдоВидео

15:13

"Успели кремировать": дедушка сбежал из дома престарелых, но спустя 10 лет "вернулся из мертвых"

14:59

Молодуха Остапчука намекнула, что Владимир у нее первыйВидео

14:57

Сатурн в Рыбах 2023: Россию ждет хаос, неразбериха и гражданская войнаВидео

14:56

Новая атака РФ и затяжная война до 2024 года: в Латвии дали тревожный прогноз

14:55

"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУВидео

14:53

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

14:42

"Остался только Бахмут": "великое" наступление оккупантов на Донбассе терпит фиаско - эксперт

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять