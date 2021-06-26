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Телеведущий 1+1 похудел на 15 кг за месяц и ошарашил украинцев

26 июня 2021, 20:12

Участник Танців з зірками Голоу країни, ведущий шоу Одруження Наосліп Даниэль Салем победил в пари, заключенном с Анитой Луценко.

Даниель Салем
Даниэль Салем / УНИАН

Украинский шоумен и ресторатор, коуч в отношениях Даниэль Салем месяц назад заключил пари - на свадьбе Иракли Макацарии в Грузии они с тренером Анитой Луценко поспорили, что Даниель не сможет похудеть на 15 кг за месяц. Анита должна была за это время скинуть 5,5 кг.

В случает проигрыша Салем должен быть закопан в гробу на час, а Луценко пригает с парашютом.

Взвешивание должно было пройти 26 июня в Одессе - по этому поводу друзья собрались в ресторане Даниэля.

Ведущий 1+1 показал в сториз, что он весит 95,4, и рассказал, что сегодня он выходит из голодания.Читайте такжеНаталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко

Салем смог выполнить условия пари, но он существенно сократил свое питание, и, как он уточнил, экстремально голодал эти дни.

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В своем сториз мужчина показал, как выглядел до похудения и как он выглядит сегодня.

Вечером 26 июня Даниэль с Анитой вышел в эфир в Instagram, где рассказал, что, во-первых, он худел со 113 а не с 110, а Анита призналась, что не думала, что он будет добиваться 15 килограм, и была готова ему простить 5 килограм в пари.

Однако, ведущий Одруження наосліп рассказал, что поскольку он все-равно любит экстрим, он все равно решился на закапывание и пригласил всех фанатов следить за тем, как это будут делать.

Смотреть онлайн все выпуски шоу Одруження Наосліп с Даниелем Салемом можно на сайте 1plus1 video.

Анита Луценко Танці з зірками новости шоу бизнеса Голос Країни 10 сезон онлайн Даниэль Салем Одруження Наосліп 7 сезон онлайн
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