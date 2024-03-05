TAYANNA призналась, что случилось с ее сыном после общения с отцом-россиянином

Певица поделилась, что не настаивает на общении сына Даниеля с отцом-россиянином из-за его тревожности по этому поводу.

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Татьяна Решетняк рассказала о тревожности сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) рассказала об общении ее сына Даниэля с отцом-россиянином Егором Глебом.

Певица отметила, что Даниэль, которому уже 11 лет, очень редко видится с родным отцом и он никогда не проявляет инициативу для встреч и общения. А раньше в мальчика даже начиналась тревожность из-за их встреч.

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"Сейчас общается с папой. У нас отец "перелетная птица": на некоторый период появляется, а потом исчезает. У ребенка есть травма, когда он появляется. У него последний раз, когда появился отец, он пошел в школу и у него произошло приступ тревожности, он начал задыхаться. С этой стороны я сижу и иногда думаю, стоит ли ему вообще общаться с отцом или не стоит", - поделилась TAYANNA с проектом "Ближе к звездам".

И чтобы у сына не было травмы, она его всячески поддерживает и не настаивает на общении с отцом.

"Я стараюсь просто ему говорить, что поступай так, как ты чувствуешь. Хочешь видеться – иди, хочешь писать – пиши, не хочешь – я не заставляю", - добавила Решетняк.

Кто такая Татьяна Решетняк Татьяна Михайловна Решетняк, более известная под псевдонимом TAYANNA, — украинская певица и автор-исполнитель. Экс-солистка группы "Горячий шоколад". Участница конкурса "Голос страны" и национального отбора Украины на "Евровидение" 2017 и 2018 годов.

Напомним, Tayanna решила приоткрыть для поклонников завесу тайны, которой укрыта ее личная жизнь, и показала фото с загадочным мужчиной.

Добавим, ранее певица Tayanna показала купе с тараканами и неприглядным интерьером в "новых" поездах Укрзализныци.

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