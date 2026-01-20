Укр
Тарас Тополя стал новой жертвой после "слива" скандального видео экс-жены - детали

Кристина Трохимчук
20 января 2026, 14:16
Тарас Тополя стал новой целью мошенников.
Тарас Тополя пострадал от мошенников
Тарас Тополя пострадал от мошенников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя, Тарас Тополя

Известный украинский певец Тарас Тополя снова вышел на связь после комментария о шантаже злоумышенниками своей бывшей жены Елены Тополи. Оказалось, что артист и сам стал целью мошенников. Об этом Тополя сообщил в своем Instagram.

По словам певца, мошенники устроили настоящую ночную атаку на его друзей и знакомых. Злоумышленники начали звонить им и присылать сообщения от имени Тараса. Артист вышел в соцсети, чтобы предупредить о действиях мошенников, и даже прикрепил фотодоказательство.

Мошенники использовали данные Тараса Тополи
Мошенники использовали данные Тараса Тополи / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Моим друзьям этой ночью и рано утром из неизвестных номеров начали поступать звонки, а также отправляться сообщения, будто бы от моего имени. Подчеркиваю: всем, кто имеет мои номер, он не изменился", — написал Тополя.

Певец также предупредил, что злоумышленники могли присылать его знакомым вредоносные файлы, и попросил их ни в коем случае не открывать такие сообщения.

"Звонки, сообщения, любые файлы из других номеров, будто бы от меня, игнорируйте. Это мошенники", — сообщил артист.

Елена Тополя, Тарас Тополя
Елена Тополя и Тарас Тополя стали жертвами мошенников / фото: instagram.com/alyoshasinger

Ранее в сети появилось видео Елены Тополи интимного содержания. Поклонники поддержали Тараса, отметив, что черная полоса в жизни его семьи обязательно закончится. Фанаты выдвинули предположение, что за атаками на Тополю могут стоять граждане страны-агрессора.

"Сил вам, Тарас. С Богом выстоите. Наверное, соседи наши решили, что вы им надо"

"Боже, где вы так согрешили, сколько грязи в последнее время! Фу, ужасно! Держитесь, и вы, и Елена! Все пройдет, и это тоже! У нас так всегда: или ты ничего не делаешь и никому не нужен, или делаешь — и тебя пытаются утопить"

"Сил вам это пройти. Просто противно, на что способны люди... Это же явно кто-то тратит такую кучу усилий, чтобы мешать вам жить и творить"

Тарас Тополя
Тарас Тополя / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что известный украинский режиссер Алексей Комаровский высказался в поддержку Наталки Денисенко и раскрыл, как ее изменил развод с мужем Андреем Фединчиком. Режиссер заметил кардинальные изменения в характере девушки.

Также дочери умершей актрисы Анастасии Заворотнюк сделали редкий публичный выход. На кадрах можно увидеть, как выросла дочь звезды, которой на момент смерти матери было всего 5 лет. Мила с восторгом реагировала на появление отца и сопровождала его выступление громкими выкриками.

О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

