Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

Вы узнаете:
- Что произошло с Наталкой Денисенко после развода с Андреем Фединчиком
- Как изменилась актриса
Известный украинский режиссер Алексей Комаровский высказался в поддержку Наталки Денисенко и раскрыл, как ее изменил развод с мужем Андреем Фединчиком. Знаменитость поделился откровениями с проектом "Тур зірками".
По словам Комаровского, музой которого является актриса, развод пошел ей на пользу. Режиссер заметил кардинальные изменения в характере девушки. Наталка обрела легкий флер загадочности, но сохранила свою открытость.
"В глазах появился какой-то новый блеск. Она стала спокойнее, такая уравновешенная, я бы сказал даже немножко загадочная", — поделился Алексей.
Режиссер высказался, что после признаний в интервью Маше Ефросининой актриса пережила большую волну хейта. Он утверждает, что Наталка не умеет скрывать свои эмоции и ведет себя искренне на публике. Алексей считает, что публичные личности являются легкими мишенями для хейта, и не отказывается от поддержки своей музы.
"Я публично и непублично поддерживал ее. У всех был, будет, бывает периоды хейта. Публичный человек, он как трансформатор, как зеркало, которое поглощает часть хейта. Ну так создана психология человека. Сегодня хеит, завтра — снова похвала. У Наташи это часто бывает, потому что она человек, который не умеет прятать свои эмоции. Такая, какая она есть в жизни, она в публичном мире", — заключил Комаровский.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что дочери умершей актрисы Анастасии Заворотнюк сделали редкий публичный выход. Анна Заворотнюк и Мила Чернышова посетили ледяное шоу, в котором участвовал вдовец актрисы Петр Чернышов.
Также бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала, как поддерживает общение с бывшим супругом и как собирается делить их общее имущество. Официально пара еще не разведена — суд пока не состоялся.
Вас может заинтересовать:
- Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте
- "Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман
- "Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред