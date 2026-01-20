Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

Алексей Комаровский рассказал о переменах в жизни актрисы.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-rezhisser-raskryl-posledstviya-razvoda-denisenko-ne-umeet-pryatat-10733858.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Что произошло с Наталкой Денисенко после развода с Андреем Фединчиком

Как изменилась актриса

Известный украинский режиссер Алексей Комаровский высказался в поддержку Наталки Денисенко и раскрыл, как ее изменил развод с мужем Андреем Фединчиком. Знаменитость поделился откровениями с проектом "Тур зірками".

По словам Комаровского, музой которого является актриса, развод пошел ей на пользу. Режиссер заметил кардинальные изменения в характере девушки. Наталка обрела легкий флер загадочности, но сохранила свою открытость.

видео дня

Наталка Денисенко - развод с Андреем Фединчиком / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"В глазах появился какой-то новый блеск. Она стала спокойнее, такая уравновешенная, я бы сказал даже немножко загадочная", — поделился Алексей.

Режиссер высказался, что после признаний в интервью Маше Ефросининой актриса пережила большую волну хейта. Он утверждает, что Наталка не умеет скрывать свои эмоции и ведет себя искренне на публике. Алексей считает, что публичные личности являются легкими мишенями для хейта, и не отказывается от поддержки своей музы.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com, Наталка Денисенко

"Я публично и непублично поддерживал ее. У всех был, будет, бывает периоды хейта. Публичный человек, он как трансформатор, как зеркало, которое поглощает часть хейта. Ну так создана психология человека. Сегодня хеит, завтра — снова похвала. У Наташи это часто бывает, потому что она человек, который не умеет прятать свои эмоции. Такая, какая она есть в жизни, она в публичном мире", — заключил Комаровский.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что дочери умершей актрисы Анастасии Заворотнюк сделали редкий публичный выход. Анна Заворотнюк и Мила Чернышова посетили ледяное шоу, в котором участвовал вдовец актрисы Петр Чернышов.

Также бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала, как поддерживает общение с бывшим супругом и как собирается делить их общее имущество. Официально пара еще не разведена — суд пока не состоялся.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред