"Танцы со звездами дали мне уверенность в себе": Юлия Санина рассказала о подготовке к Евровидению

Эксклюзивно о внутренних трансформациях фронтвумен The Hardkiss рассказала ЖВЛ.

Юлия Санина в ЖВЛ рассказала, как готовится к роли ведущей на Евровидении-2023 / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ. В сюжетах покажут героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей, которые во время полномасштабного вторжения активно проявили свою гражданскую позицию.

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина стала ведущей Евровидения-2023. Она выйдет на сцену в Ливерпуле и будет проводить конкурс вместе с Грэмом Нортоном, Ханной Уэддингхэм и Алишей Диксон. Как призналась певица в интервью ЖВЛ, она уже некоторое время задумывалась над тем, чтобы попробовать себя в новом амплуа.

"Я намекала нашим продюсерам, что хочу попробовать себя в качестве ведущей. Мне интересно новое. А когда предложили пройти кастинг на ведущую Евровидение от Украины, я удивилась, но привыкла в этом году новым возможностям говорить "да", - делится певица.

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Кастинги длились не один месяц и об этом знали только несколько человек. "Знали мои родители, менеджер. Это была огромная тайна. Были изначально Zoom-кастинги, общение с продюсерами, поездка в Лондон на телевизионный кастинг. Потом было несколько месяцев молчания и я в принципе не ожидала, что будет ответ "да",- рассказывает Юлия.

Как призналась Юлия, она долгое время была не уверена в себе, но теперь это в прошлом. Певица говорит, что трансформироваться начала еще на проекте "Танцы со звездами". "Я стала старше, трансформировалась. "Танцы со звездами" дали мне очень сильный толчок и уверенность в себе", - рассказала фронтвумен The Hardkiss в ЖВЛ.

Сейчас Юлия активно готовится к Евровидению-2023. Певица совершенствует английский язык. "Хочу звучать не хуже своих соведущих. Занимаюсь каждый Божий день - или сама, или с учителями",- поделилась Юлия Санина.

Кроме того, как призналась артистка, сейчас она отказалась от услуг визажиста и учится быть мастером на все руки.

"Нахожу разные лайфхаки. К сожалению, сейчас я не могу позволить себе такую роскошь, как парикмахер или визажист. Мы постоянно в туре, поэтому я уже все умею сама. Мне кажется, я за прошлый год не купила себе ни одной новой вещи. Я реально обновила свой гардероб только для выступлений. Отпала эта ценность и желание накапливать вещи. Я ношу одни и те же серьги уже год, потому что мне с ними удобно. Спать, летать. Все стало неважным. И это так странно, что жизнь может уместиться в один чемодан", - рассказала фронтвумен The Hardkiss.

О кавере на песню Гайтаны "Два окна" и когда состоится большой концерт The Hardkiss в Украине, смотрите в интервью для ЖВЛ.

Напомним, новые выпуски ЖВЛ можно посмотреть с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина. Ведущими нового сезона стали Вера Кекелия и Тимур Мирошниченко.