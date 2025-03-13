"Тает, высохла": что происходит с Аллой Пугачевой

Путинистка Алена Кравец высказалась о Примадонне.

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Алла Пугачева скинула лишний вес / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Кратко:

Алена Кравец решила дать оценку фигуре Пугачевой

Путинистка считает, что Примадонна постарела

Российская светская львица Алена Кравец, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отметила, что Алла Пугачева очень похудела.

Напомним, певица публично осуждает нападение РФ на Украину и уехала с семьей жить в Израиль в 2022 году.

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В комментарии для росСМИ, Кравец предположила, что Примадонна похудела на нервной почве.

Алла Пугачева в отличной форме / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Всю жизнь была полненькой, в теле, похудела, морской воздух что ли так подействовал. Она худыш какой-то. А может на нервной почве. Потому что Алла Борисовна не выглядит счастливой, цветущей. Как психолог я вижу и чувствую надлом внутренний, нервозность. Спокойный человек будет иначе себя вести", - выдала светская львица.

Вот так Алла Пугачева выглядела раньше / фото: depositphotos.com/

Также путинистка решила, что Пугачева нервничает в силу возраста и теперь она буквально тает на глазах.

"Тает, высохла. Здесь она была цветущая, как кровь с молоком", - подытожила любительница диктатора Путина.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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