Сын Синди Кроуфорд показал свою горячую невесту

Парень наконец-то нашел "родственную душу", которая делает его счастливым, "как никто".
Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, Пресли Гербер, намекает, что он сделал предложение своей коллеге-модели Лекси Вуд.
Как сообщает Page Six, парень поделился фото со своей невестой в Instagram.
"Ребята, я сделал это. Я нашел человека, который делает меня самым счастливым человеком, которым я когда-либо был", — подписал фото он.
Предполагается, что предложение было сделано, когда невеста поделилась публикацией своего кавалера в своей истории в Instagram и добавила знак бесконечности, красное сердце и замок с ключом.
Напомним, спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова улетела в Грецию, чтобы привести тело и мысли в порядок. Там ее ожидает трехдневный ретрит, который организовала ее подруга.
Егорова в предвкушении отдыха со здоровой пищей, медитациями, занятиями по йоге и психологическими тренингами. На своей странице в Instagram она уже делится первыми впечатлениями.
Очевидно, после развода с мужем и из-за войны в Украине, Наталье просто необходима перезагрузка. Она рассказала, что комплекс мероприятий, которые она сейчас посещает, нацелен в первую очередь на помощь тем, кто страдает от депрессии.
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