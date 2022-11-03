Сын Синди Кроуфорд показал свою горячую невесту

Пресли Гербер с невестой. Фото Instagram

Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, Пресли Гербер, намекает, что он сделал предложение своей коллеге-модели Лекси Вуд.

Как сообщает Page Six, парень поделился фото со своей невестой в Instagram.

"Ребята, я сделал это. Я нашел человека, который делает меня самым счастливым человеком, которым я когда-либо был", — подписал фото он.

Предполагается, что предложение было сделано, когда невеста поделилась публикацией своего кавалера в своей истории в Instagram и добавила знак бесконечности, красное сердце и замок с ключом.

Напомним, спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова улетела в Грецию, чтобы привести тело и мысли в порядок. Там ее ожидает трехдневный ретрит, который организовала ее подруга.

Егорова в предвкушении отдыха со здоровой пищей, медитациями, занятиями по йоге и психологическими тренингами. На своей странице в Instagram она уже делится первыми впечатлениями.

Очевидно, после развода с мужем и из-за войны в Украине, Наталье просто необходима перезагрузка. Она рассказала, что комплекс мероприятий, которые она сейчас посещает, нацелен в первую очередь на помощь тем, кто страдает от депрессии.

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