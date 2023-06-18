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"Сын, рожденный сердцем": Мирошнченко впервые показала приемного сына

Анна Подгорная
18 июня 2023, 18:27 обновлено 18 июня, 18:28
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Тимур и Инна Мирошниченко продолжают осторожно знакомить поклонников с ребенком, которого так долго искали их сердца.
Инна Мирошниченко с мужем и детьми
Инна Мирошниченко показала приемного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур и Инна Мирошниченко, украинская семья ведущих, уже более полугода делится с поклонниками информацией про успехи и злоключения на их пути к усыновлению. Совсем недавно они получили заветное "да", и, пока ждут оформления документов, свободное время проводят с будущим сыном в Житомире.

На своей странице в Instagram Инна уже публикует первые фото с малышом. На одном из снимков он крепко держит свою приемную маму за руку.

"Это очень сложно объяснить. Но мы уже любим его так же сильно, как Мию и Марко. Ибо он сын, рожденный сердцем. Когда хочешь плакать от счастья и наверстывать каждую минуту разлуки. Когда слышишь диагнозы, которым кажется нет конца и края, а думаешь только: "Мы все преодолеем! Вместе!". И тогда мы еще не виделись ни разу. А сейчас… Быть врозь очень тяжело. Поэтому ездить через день в другую область уже не кажется сложной задачей", - делится эмоциями Мирошниченко.

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Также она рассказала, что мальчику еще нет и двух лет. Он очень любит ходить с родителями за ручку, и этого ему очень не хватает. Первые уверенные шаги он сделал с Инной и Тимуром, которые могут ходить с ним часами. Малыш гуляет босиком, потому что он очень маленький, и обувь нужного размера для таких деток не шьют.

"Еще неделю назад он падал на ступеньке высотой 5 сантиметров. А сегодня я сняла для Тимура видео, как он преодолевает ступеньки на второй этаж, цепляясь за поручень! Сам!" - делится первыми успехами приемного сына Инна.

Инна Мирошниченко с мужем и детьми
Инна Мирошниченко показала приемного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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